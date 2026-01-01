OpenHuman is een open-source persoonlijke AI-superintelligentie, ontworpen om op je eigen infrastructuur te draaien. Gebouwd rond een Rust-kern en een 'local-first' geheugenboom die compatibel is met Obsidian, maakt het verbinding met meer dan honderd diensten via één-klik OAuth — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Agenda, en nog veel meer — en haalt het elke twintig minuten stilzwijgend nieuwe gegevens op in een privé-kennisbank.

Door OpenHuman zelf te hosten, blijven al je e-mails, documenten en gesprekken in een werkruimte die jij bezit, terwijl je nog steeds verzoeken naar redenerings-, snelle of visiemodellen kunt routeren wanneer dat nodig is. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in, en geen enkele AI-dienst van derden ziet ooit je ruwe gegevens, tenzij je deze daar expliciet naartoe stuurt.