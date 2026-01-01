Installeer OpenHuman met één-klik installatie.
Zelfgehoste persoonlijke AI-kern die 118+ apps verbindt en een privé geheugenboom bouwt die je volledig beheert.
Kies een VPS-abonnement voor OpenHuman
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenHuman kunt bouwen
OpenHuman is een open-source persoonlijke AI-superintelligentie, ontworpen om op je eigen infrastructuur te draaien. Gebouwd rond een Rust-kern en een 'local-first' geheugenboom die compatibel is met Obsidian, maakt het verbinding met meer dan honderd diensten via één-klik OAuth — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Agenda, en nog veel meer — en haalt het elke twintig minuten stilzwijgend nieuwe gegevens op in een privé-kennisbank.
Door OpenHuman zelf te hosten, blijven al je e-mails, documenten en gesprekken in een werkruimte die jij bezit, terwijl je nog steeds verzoeken naar redenerings-, snelle of visiemodellen kunt routeren wanneer dat nodig is. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in, en geen enkele AI-dienst van derden ziet ooit je ruwe gegevens, tenzij je deze daar expliciet naartoe stuurt.
Key features van OpenHuman
Lokale-eerst geheugen
Elk bericht, document en elke integratiesynchronisatie komt terecht in een lokale SQLite-opslag en een Obsidian-compatibele kluis die u direct op schijf kunt lezen, bewerken en back-uppen.
118+ integraties
OAuth-connectoren met één klik voor Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Agenda en tientallen andere, met een achtergrondproces dat gegevens elke twintig minuten vernieuwt.
Native agent tools
Ingebouwde webzoekfunctie, scraping, toegang tot bestandssysteem, git-bewerkingen en spraak (STT/TTS) laten agents namens u handelen zonder externe plug-inframeworks.
TokenJuice compressie
Een on-device promptcompressor die overtollige tokens verwijdert uit agentaanroepen, waardoor de kosten van model-API's met wel 80% worden verlaagd bij langlopende workflows.
Uniforme modelroutering
Schakel tussen redenerende, snelle en visuele modellen via één abonnement, of richt de kern op lokale Ollama- en LM Studio-backends voor volledige privacy.
Geharde RPC-kern
De headless Rust-kern stelt een bearer-geauthenticeerd RPC-eindpunt beschikbaar, draait als een alleen-lezen container met verlaagde bevoegdheden, en koppelt naadloos met desktopclients via het netwerk.
Waarom zou je OpenHuman op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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