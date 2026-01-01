Installeer Mbin met één-klik installatie.
Zelf gehost gefedereerd linkaggregator en discussieplatform gebouwd op ActivityPub — een door de gemeenschap gedreven fork van Kbin.
Kies een VPS-abonnement voor Mbin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mbin kunt bouwen
Mbin is een open-source, gefedereerde contentaggregator die het delen van links, discussies met threads, stemmen en microblogging combineert op één platform. Als een door de gemeenschap onderhouden fork van Kbin, spreekt het van nature ActivityPub, zodat uw instantie samenwerkt met Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed en de bredere fediverse zonder bruggen of extra aanpassingen.
Mbin draaien op uw eigen VPS geeft u een zelfbestuurde hoek van de fediverse waar u de regels bepaalt, de magazines modereert en elke post en stem bewaart in een database die u bezit. Er is geen centraal bedrijf, geen reclame, geen algoritmische herschikking van tijdlijnen en geen platformvoorwaarden die zonder kennisgeving kunnen veranderen.
Key features van Mbin
ActivityPub-federatie
Native ActivityPub-ondersteuning verbindt uw instantie met Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed en elke andere compatibele fediverse-server.
Tijdschriften en discussies
Organiseer inhoud in thematische magazines met discussies in Reddit-stijl, stemmen en een vertrouwde linkaggregator-ervaring.
Ingebouwde microblogging
Plaats korte updates naast lange discussies en laat beide hetzelfde gefedereerde publiek bereiken vanaf één account.
Moderatie- en federatiebeheer
Moderators per tijdschrift, instantiebrede beheertools en federatie toe- of blokkeerlijsten laten je de gemeenschap vormgeven die je wilt hosten.
OAuth en REST API
Eersteklas OAuth 2.0-server en gedocumenteerde REST API drijven mobiele clients van derden, bots en integraties aan.
Open source en door de gemeenschap geleid
AGPL-gelicentieerd en onderhouden door een actieve gemeenschap van bijdragers na het forken van Kbin — geen afhankelijkheid van één leverancier.
Waarom zou je Mbin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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