Mbin is een open-source, gefedereerde contentaggregator die het delen van links, discussies met threads, stemmen en microblogging combineert op één platform. Als een door de gemeenschap onderhouden fork van Kbin, spreekt het van nature ActivityPub, zodat uw instantie samenwerkt met Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed en de bredere fediverse zonder bruggen of extra aanpassingen.

Mbin draaien op uw eigen VPS geeft u een zelfbestuurde hoek van de fediverse waar u de regels bepaalt, de magazines modereert en elke post en stem bewaart in een database die u bezit. Er is geen centraal bedrijf, geen reclame, geen algoritmische herschikking van tijdlijnen en geen platformvoorwaarden die zonder kennisgeving kunnen veranderen.