LMS (Lightweight Music Server) is een open-source, zelfgehoste muziekstreamingserver geschreven in C++ die je persoonlijke muziekbibliotheek toegankelijk maakt via een snelle web-UI en een Subsonic-compatibele API. Het indexeert een map met audiobestanden, extraheert metadata en albumhoezen, en laat je streamen vanuit elke browser of een van de tientallen mobiele en desktop-apps die al het Subsonic-protocol ondersteunen.

Door LMS zelf te hosten op je eigen VPS, blijven je muziekcollectie en luistergeschiedenis binnen je eigen infrastructuur, in plaats van bij een streaming SaaS die luistergegevens verzamelt. De C++ runtime is klein genoeg om te draaien op bescheiden VPS-abonnementen, en de Subsonic API betekent dat bestaande favoriete clients zoals substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music en play:Sub direct werken zonder dat er aangepaste integraties nodig zijn.