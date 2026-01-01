Implementeer LMS met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreaming-server met een Subsonic-compatibele API voor elke muziekclient.
Kies een VPS-abonnement voor LMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LMS kunt bouwen
LMS (Lightweight Music Server) is een open-source, zelfgehoste muziekstreamingserver geschreven in C++ die je persoonlijke muziekbibliotheek toegankelijk maakt via een snelle web-UI en een Subsonic-compatibele API. Het indexeert een map met audiobestanden, extraheert metadata en albumhoezen, en laat je streamen vanuit elke browser of een van de tientallen mobiele en desktop-apps die al het Subsonic-protocol ondersteunen.
Door LMS zelf te hosten op je eigen VPS, blijven je muziekcollectie en luistergeschiedenis binnen je eigen infrastructuur, in plaats van bij een streaming SaaS die luistergegevens verzamelt. De C++ runtime is klein genoeg om te draaien op bescheiden VPS-abonnementen, en de Subsonic API betekent dat bestaande favoriete clients zoals substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music en play:Sub direct werken zonder dat er aangepaste integraties nodig zijn.
Key features van LMS
Subsonic-compatibele API
Werkt met het brede ecosysteem van Subsonic-clients op iOS, Android, macOS, Windows en Linux zonder enige aangepaste adapter.
Slimme aanbevelingen
Bouwt clusters van vergelijkbare artiesten en nummers op basis van tags en luistergeschiedenis om autoplay, radiomodus en ontdekking mogelijk te maken.
Last.fm-scrobbelen
Scrobbelt afspelingen naar Last.fm of zelf-gehoste alternatieven zoals Maloja, en houdt zo een uniforme luistergeschiedenis bij op alle apparaten.
Multi-gebruikersaccounts
Elke gebruiker krijgt zijn eigen afspeellijsten, beoordelingen, luistergeschiedenis en favoriete nummers, terwijl ze dezelfde onderliggende bibliotheek delen.
Alleen-lezen bibliotheekkoppeling
De muziekmap is alleen-lezen gekoppeld, zodat de server uw audiobestanden niet per ongeluk kan wijzigen tijdens scans of transcodering.
Lichtgewicht C++-kern
Gecompileerde C++-daemon plus SQLite blijft klein op schijf en in het geheugen, ruimte overlatend voor de rest van uw zelfgehoste services.
Waarom zou je LMS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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