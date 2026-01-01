Installeer ArangoDB met één-klik installatie.
Native multi-model database die grafieken, documenten en sleutel-waardegegevens ondersteunt via één uniforme querytaal.
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Wat je met ArangoDB kunt bouwen
ArangoDB is een open-source, native multi-model database die grafieken, documenten en key-value data binnen één engine verwerkt. In tegenstelling tot gespecialiseerde databases die je vastzetten in één datamodel, laat ArangoDB je modellen combineren in één enkele query met behulp van AQL (ArangoDB Query Language), waardoor de overhead van het onderhouden van afzonderlijke systemen voor verschillende datatypes wordt geëlimineerd.
Zelf-hosten van ArangoDB geeft je volledige controle over je data, schema en prestatie-tuning zonder licentiekosten of gebruiksbeperkingen. De ingebouwde webinterface biedt visuele grafiekverkenning, query-uitvoering, collectiebeheer en servermonitoring zonder extra tooling.
Key features van ArangoDB
Multi-modelquery's
Bevraag grafieken, documenten en sleutel-waardegegevens gezamenlijk in één enkele AQL-instructie, zonder samen te voegen over afzonderlijke databases.
Graafdoorloop
Doorloop relaties over miljoenen verbonden knooppunten met native graafalgoritmen, waaronder kortste pad, k-kortste paden en patroonherkenning.
Ingebouwde Web UI
Beheer collecties, voer query's uit, visualiseer grafieken en bewaak serverprestaties vanaf een via de browser toegankelijk dashboard op poort 8529.
Flexibel schema
Sla schema-loze JSON-documenten op of dwing een structuur per collectie af, en pas je aan veranderende gegevensvereisten aan zonder migraties.
AQL Kracht
ArangoDB Query Language combineert graafdoorlopen, documentfiltering en aggregaties in een expressieve, leesbare syntaxis vergelijkbaar met SQL.
Waarom zou je ArangoDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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