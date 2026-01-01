ArangoDB is een open-source, native multi-model database die grafieken, documenten en key-value data binnen één engine verwerkt. In tegenstelling tot gespecialiseerde databases die je vastzetten in één datamodel, laat ArangoDB je modellen combineren in één enkele query met behulp van AQL (ArangoDB Query Language), waardoor de overhead van het onderhouden van afzonderlijke systemen voor verschillende datatypes wordt geëlimineerd.

Zelf-hosten van ArangoDB geeft je volledige controle over je data, schema en prestatie-tuning zonder licentiekosten of gebruiksbeperkingen. De ingebouwde webinterface biedt visuele grafiekverkenning, query-uitvoering, collectiebeheer en servermonitoring zonder extra tooling.