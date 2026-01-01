Gitea is een lichtgewicht, open-source Git-hostingplatform dat teams een privécodebasis biedt zonder de overhead van grotere DevOps-platforms. Het biedt repositorybeheer, pull-aanvragen, issue-tracking, codereviews en SSH-toegang via een overzichtelijke webinterface – en draait comfortabel op bescheiden serverbronnen.

Het zelf hosten van Gitea op uw VPS betekent dat uw broncode en samenwerkingsgegevens op infrastructuur blijven die u beheert. Deze implementatie koppelt Gitea aan een MySQL-database voor betrouwbare gegevenspersistentie en omvat SSH-poortforwarding, zodat ontwikkelaars kunnen pushen en pullen met behulp van standaard Git-workflows.