Gitea implementeren met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehost Git-platform met repositories, issue tracking en tools voor teamsamenwerking.
Kies een VPS-abonnement voor Gitea
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gitea kunt bouwen
Gitea is een lichtgewicht, open-source Git-hostingplatform dat teams een privécodebasis biedt zonder de overhead van grotere DevOps-platforms. Het biedt repositorybeheer, pull-aanvragen, issue-tracking, codereviews en SSH-toegang via een overzichtelijke webinterface – en draait comfortabel op bescheiden serverbronnen.
Het zelf hosten van Gitea op uw VPS betekent dat uw broncode en samenwerkingsgegevens op infrastructuur blijven die u beheert. Deze implementatie koppelt Gitea aan een MySQL-database voor betrouwbare gegevenspersistentie en omvat SSH-poortforwarding, zodat ontwikkelaars kunnen pushen en pullen met behulp van standaard Git-workflows.
Key features van Gitea
Opslagplaatsbeheer
Volledige Git-repositoryhosting met branchbeveiliging, samenvoegingsverzoeken en codebeoordelingsworkflows voor teams van elke omvang.
Probleemopsporing
Ingebouwde issue tracker met labels, mijlpalen en projectborden om werk te organiseren naast uw code.
SSH- en HTTPS-toegang
Ontwikkelaars kunnen pushen en pullen via SSH of HTTPS met hun bestaande Git-tools, zonder wijzigingen in de workflow.
Webhooks en CI/CD
Webhook-ondersteuning en integraties met populaire CI/CD-systemen maken geautomatiseerd testen en implementatiepijplijnen mogelijk.
Lichtgewicht voetafdruk
Gitea draait efficiënt op kleine servers, waardoor het praktisch is om te implementeren op een bescheiden VPS zonder in te boeten aan prestaties.
Waarom zou je Gitea op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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