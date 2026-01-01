Easy!Appointments is een uitgebreid, open-source planningsplatform dat servicegerichte bedrijven online afspraken laat boeken zonder per-boeking kosten te betalen of vast te zitten aan een platform. Klanten zien de realtime beschikbaarheid en boeken zelf hun afspraken, waardoor telefoononderbrekingen en handmatig agendabeheer voor het personeel worden verminderd.

Het systeem ondersteunt meerdere dienstverleners met onafhankelijke agenda's, aanpasbare boekingsformulieren en geautomatiseerde e-mailherinneringen die het aantal no-shows verminderen. Google Agenda-synchronisatie houdt schema's gesynchroniseerd met tools die het personeel al gebruikt. Sectoren van gezondheidszorg en schoonheidsverzorging tot consulting en onderwijs vertrouwen op Easy!Appointments vanwege de overzichtelijke interface en flexibele configuratie. Deze implementatie koppelt de applicatie aan een MySQL-database voor betrouwbare opslag van planningsgegevens.