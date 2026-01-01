Installeer Easy!Appointments met één-klik installatie.
Gratis open-source afsprakenplanningssysteem met zelfboeking voor klanten, agenda's voor meerdere aanbieders en geautomatiseerde e-mailmeldingen.
Kies een VPS-abonnement voor Easy!Appointments
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Easy!Appointments kunt bouwen
Easy!Appointments is een uitgebreid, open-source planningsplatform dat servicegerichte bedrijven online afspraken laat boeken zonder per-boeking kosten te betalen of vast te zitten aan een platform. Klanten zien de realtime beschikbaarheid en boeken zelf hun afspraken, waardoor telefoononderbrekingen en handmatig agendabeheer voor het personeel worden verminderd.
Het systeem ondersteunt meerdere dienstverleners met onafhankelijke agenda's, aanpasbare boekingsformulieren en geautomatiseerde e-mailherinneringen die het aantal no-shows verminderen. Google Agenda-synchronisatie houdt schema's gesynchroniseerd met tools die het personeel al gebruikt. Sectoren van gezondheidszorg en schoonheidsverzorging tot consulting en onderwijs vertrouwen op Easy!Appointments vanwege de overzichtelijke interface en flexibele configuratie. Deze implementatie koppelt de applicatie aan een MySQL-database voor betrouwbare opslag van planningsgegevens.
Key features van Easy!Appointments
Zelf boeken door de klant
Klanten bekijken de realtime beschikbaarheid en boeken online afspraken zonder heen en weer te communiceren met personeel.
Agenda's van meerdere aanbieders
Beheert individuele agenda's en beschikbaarheidsvensters voor elke dienstverlener, waardoor dubbele boekingen over teams heen worden voorkomen.
Geautomatiseerde meldingen
Verstuurt automatisch bevestigings- en herinneringsmails, waardoor het aantal no-shows wordt verminderd zonder handmatige opvolging.
Google Agenda-synchronisatie
Synchroniseert boekingen met Google Agenda, zodat providers afspraken naast de rest van hun planning zien.
Aanpasbare boekingsformulieren
Pas de velden aan die klanten invullen bij het boeken om de informatie vast te leggen die elk servicetype vereist.
Waarom zou je Easy!Appointments op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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