Firefox implementeren met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste Firefox-browser toegankelijk vanaf elk apparaat via een webinterface, met persistente bladwijzers, extensies en instellingen.
Kies een VPS-abonnement voor Firefox
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Firefox kunt bouwen
Firefox in Docker draait een volledig uitgeruste browser op uw VPS en streamt deze naar elke moderne webbrowser via een webgebaseerde GUI. Dit geeft u een geïsoleerde browse-omgeving die uw lokale apparaten beschermt, uw thuis-IP-adres maskeert en u in staat stelt een consistent browseprofiel te behouden — compleet met bladwijzers, wachtwoorden en extensies — overal ter wereld toegankelijk.
Zelf-hosten van Firefox op uw VPS betekent dat uw browsersessies nooit worden verwerkt via een commerciële remote-desktop service, waardoor beveiligingsonderzoekers, privacybewuste gebruikers en externe teams een privé, altijd beschikbare browser onder hun eigen controle hebben.
Key features van Firefox
Geïsoleerde browseromgeving
Surf vanaf het IP-adres van de VPS in plaats van uw lokale verbinding, waarbij uw lokale systeem wordt beschermd tegen webgebaseerde bedreigingen en uw thuisadres wordt gemaskeerd.
Persistent profiel
Bladwijzers, geschiedenis, wachtwoorden en geïnstalleerde extensies overleven containerherstarts, waardoor u elke keer een consistente browserervaring heeft.
Toegang vanaf elk apparaat
Open uw browsersessie in elke moderne webbrowser — geen software-installatie of VNC-client nodig op het apparaat dat toegang krijgt.
Ondersteuning voor extensies
Installeer elke Firefox-add-on, inclusief advertentieblokkers, wachtwoordmanagers en privacytools, net zoals u dat zou doen bij een lokale Firefox-installatie.
Audiostreaming
Webaudio is standaard ingeschakeld, zodat u media kunt afspelen, video's kunt bekijken en webgebaseerde spraaktoepassingen kunt gebruiken via de externe sessie.
Waarom zou je Firefox op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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