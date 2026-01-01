Firefox in Docker draait een volledig uitgeruste browser op uw VPS en streamt deze naar elke moderne webbrowser via een webgebaseerde GUI. Dit geeft u een geïsoleerde browse-omgeving die uw lokale apparaten beschermt, uw thuis-IP-adres maskeert en u in staat stelt een consistent browseprofiel te behouden — compleet met bladwijzers, wachtwoorden en extensies — overal ter wereld toegankelijk.

Zelf-hosten van Firefox op uw VPS betekent dat uw browsersessies nooit worden verwerkt via een commerciële remote-desktop service, waardoor beveiligingsonderzoekers, privacybewuste gebruikers en externe teams een privé, altijd beschikbare browser onder hun eigen controle hebben.