Canarytokens is een open-source honeypot-systeem waarmee u onzichtbare struikeldraden in uw infrastructuur kunt creëren. Genereer trackingtokens in de vorm van URL's, DNS-namen, documenten, e-mailadressen, WireGuard-configuraties en meer – en sluit deze vervolgens in gevoelige bestanden, systemen of netwerkconfiguraties in. Op het moment dat een aanvaller of ongeautoriseerde gebruiker interactie heeft met een token, ontvangt u direct een waarschuwing met details over de toegang.

In tegenstelling tot traditionele inbraakdetectie vereist Canarytokens geen agents, geen logboekbewaking en geen complexe installatie. Zelf-hosting geeft u volledige controle over uw waarschuwingsgegevens en stelt u in staat onbeperkt tokens te genereren zonder abonnementslimieten.