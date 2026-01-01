Implementeer Canarytokens met één-klik installatie.
Open-source honeypot token systeem dat u stilzwijgend waarschuwt wanneer iemand toegang krijgt tot uw gegevens, bestanden of inloggegevens.
Kies een VPS-abonnement voor Canarytokens
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Canarytokens kunt bouwen
Canarytokens is een open-source honeypot-systeem waarmee u onzichtbare struikeldraden in uw infrastructuur kunt creëren. Genereer trackingtokens in de vorm van URL's, DNS-namen, documenten, e-mailadressen, WireGuard-configuraties en meer – en sluit deze vervolgens in gevoelige bestanden, systemen of netwerkconfiguraties in. Op het moment dat een aanvaller of ongeautoriseerde gebruiker interactie heeft met een token, ontvangt u direct een waarschuwing met details over de toegang.
In tegenstelling tot traditionele inbraakdetectie vereist Canarytokens geen agents, geen logboekbewaking en geen complexe installatie. Zelf-hosting geeft u volledige controle over uw waarschuwingsgegevens en stelt u in staat onbeperkt tokens te genereren zonder abonnementslimieten.
Key features van Canarytokens
Directe inbreukmeldingen
Ontvang onmiddellijke meldingen zodra een token wordt geactiveerd, waardoor u vroegtijdig wordt gewaarschuwd voor ongeautoriseerde toegang of data-exfiltratie.
Tientallen tokensoorten
Maak honeypots aan als URL's, DNS-vermeldingen, Word-documenten, PDF's, AWS-sleutels, e-mailadressen, WireGuard-configuraties en meer om elk aanvalsoppervlak te dekken.
Detectie zonder agent
Tokens werken zonder software te installeren op gemonitorde systemen — plaats de token en wacht op de waarschuwing.
Zelfgehost beheer
Beheer uw eigen Canarytokens-server om alle incidentgegevens privé te houden, onbeperkt tokens te genereren en waarschuwingen aan te passen aan uw behoeften.
Uitgebreide incidentgeschiedenis
Elk geactiveerd token legt IP-adressen, gebruikersagenten, tijdstempels en geolocatiegegevens vast voor forensisch onderzoek.
Waarom zou je Canarytokens op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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