Installeer Eclipse Kura met één klik.
Open-source Java/OSGi IoT edge framework voor veldgateways met ingebouwde Modbus-, OPC-UA-, BACnet- en MQTT-connectiviteit.
Kies een VPS-abonnement voor Eclipse Kura
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Eclipse Kura kunt bouwen
Eclipse Kura is een op Java en OSGi gebaseerd framework dat een Linux-machine verandert in een beheerde IoT-edgegateway. Het abstraheert de laag-niveau taken van het pollen van industriële protocollen, het normaliseren van payloads, het bufferen van offline gegevens en het publiceren van telemetrie naar een cloudbroker, zodat integrators zich kunnen richten op het bedraden van activa en het schrijven van bedrijfslogica in plaats van op de infrastructuur.
Kura draaien op een VPS geeft industriële integrators, OEM's en IoT-consultants een reproduceerbare staging-omgeving voor gatewayconfiguraties voordat deze naar fysieke hardware worden verzonden. De browsergebaseerde administratieconsole toont elke draadgrafiek, driver en cloudconnector op afstand, zodat u kunt prototypen met echte PLC's en MQTT-brokers zonder speciale edge-apparaten te hoeven provisioneren.
Key features van Eclipse Kura
Veldprotocolstuurprogramma's
Ingebouwde drivers voor Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 en CAN bus laten u PLCs en sensoren uitlezen zonder aangepaste code te schrijven.
Visuele draadgrafiek
Breng stuurprogramma's, activa, filters en cloud-uitgevers in kaart als een visuele gegevensstroomgrafiek, direct in de browsergebaseerde beheerconsole.
Cloudconnectoren
Telemetrie publiceren naar Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, of een willekeurige MQTT-broker met offline buffering en store-and-forward levering.
OSGi-runtime
Implementeer direct ondertekende bundels en stuurprogrammapakketten draadloos om het gedrag van de gateway uit te breiden zonder het framework opnieuw op te starten.
Containerorkestratie
Beheer workload-containers op de gateway vanuit dezelfde beheer-UI, waarbij edge-orkestratie wordt gecombineerd met traditionele Kura-gegevensstromen.
Beheer op afstand
Configureer elke snapshot, driver en beveiligingsbeleid vanuit de webconsole, zodat een vloot van gateways vanaf één plek opnieuw kan worden geconfigureerd.
Waarom zou je Eclipse Kura op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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