Eclipse Kura is een op Java en OSGi gebaseerd framework dat een Linux-machine verandert in een beheerde IoT-edgegateway. Het abstraheert de laag-niveau taken van het pollen van industriële protocollen, het normaliseren van payloads, het bufferen van offline gegevens en het publiceren van telemetrie naar een cloudbroker, zodat integrators zich kunnen richten op het bedraden van activa en het schrijven van bedrijfslogica in plaats van op de infrastructuur.

Kura draaien op een VPS geeft industriële integrators, OEM's en IoT-consultants een reproduceerbare staging-omgeving voor gatewayconfiguraties voordat deze naar fysieke hardware worden verzonden. De browsergebaseerde administratieconsole toont elke draadgrafiek, driver en cloudconnector op afstand, zodat u kunt prototypen met echte PLC's en MQTT-brokers zonder speciale edge-apparaten te hoeven provisioneren.