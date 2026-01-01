Installeer GoCD met één-klik installatie.
Open-source continuous delivery-server met krachtige pijplijnmodellering, waardestroomanalyse en afhankelijkheidsbeheer voor complexe release-workflows.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GoCD kunt bouwen
GoCD is een continuous delivery-server ontwikkeld door ThoughtWorks die verder gaat dan basis-CI om de volledige softwareleveringspijplijn te modelleren. De kernkracht is de mogelijkheid om complexe pijplijnen te definiëren met fan-in- en fan-out-afhankelijkheden, waardoor teams precies kunnen weergeven hoe code van commit naar productie beweegt over meerdere fasen, omgevingen en parallelle trajecten.
De Value Stream Map-weergave geeft teams een real-time visualisatie van elke build en implementatie over de gehele pijplijn, waardoor het gemakkelijk is om knelpunten te identificeren en de status van elke release te begrijpen. GoCD draait via een lichtgewicht server-en-agent-architectuur, zodat de buildcapaciteit eenvoudig schaalt door meer agents toe te voegen. Zelf-hosting zorgt ervoor dat uw pijplijnconfiguraties, artefacten en implementatiegeschiedenis volledig onder uw controle blijven.
Key features van GoCD
Waardestroomanalyse
Visualiseer elke build en implementatie in de hele pipeline in realtime, zodat knelpunten en de releasestatus onmiddellijk zichtbaar zijn.
Pijplijnmodellering
Modelleer complexe fan-in en fan-out afhankelijkheden tussen pipelines om nauwkeurig weer te geven hoe code stroomt van commit naar productie.
Parallelle uitvoering
Voer meerdere fasen en taken parallel uit binnen een pijplijn om de bouwtijden te verkorten en het infrastructuurgebruik te maximaliseren.
Op agents gebaseerde schaling
Voeg build-agents toe om de capaciteit horizontaal op te schalen — elke agent haalt taken op van de server en voert deze onafhankelijk uit.
Pijplijn als code
Sla pijplijnconfiguraties op in uw git-repository en laat GoCD automatisch wijzigingen synchroniseren en toepassen bij elke push.
Waarom zou je GoCD op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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