GoCD is een continuous delivery-server ontwikkeld door ThoughtWorks die verder gaat dan basis-CI om de volledige softwareleveringspijplijn te modelleren. De kernkracht is de mogelijkheid om complexe pijplijnen te definiëren met fan-in- en fan-out-afhankelijkheden, waardoor teams precies kunnen weergeven hoe code van commit naar productie beweegt over meerdere fasen, omgevingen en parallelle trajecten.

De Value Stream Map-weergave geeft teams een real-time visualisatie van elke build en implementatie over de gehele pijplijn, waardoor het gemakkelijk is om knelpunten te identificeren en de status van elke release te begrijpen. GoCD draait via een lichtgewicht server-en-agent-architectuur, zodat de buildcapaciteit eenvoudig schaalt door meer agents toe te voegen. Zelf-hosting zorgt ervoor dat uw pijplijnconfiguraties, artefacten en implementatiegeschiedenis volledig onder uw controle blijven.