Lemmy implementeren met één-klik-installatie.
Gefedereerde linkaggregator en discussieplatform dat gemeenschappen onafhankelijke forums laat beheren die met elkaar verbonden zijn via het ActivityPub Fediverse.
Kies een VPS-abonnement voor Lemmy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lemmy kunt bouwen
Lemmy is een gratis, open-source, gefedereerde linkaggregator en discussieplatform — denk aan Reddit, maar elke server wordt onafhankelijk beheerd door zijn gemeenschap, en alle servers zijn met elkaar verbonden via het ActivityPub-protocol, zodat gebruikers zich kunnen abonneren op gemeenschappen binnen het Fediverse. Gebouwd in Rust voor laag resourcegebruik en hoge gelijktijdigheid, biedt Lemmy geneste reacties, op stemmen gebaseerde rangschikking, aangepaste gemeenschapsmoderatie, meerdere sorteeralgoritmen en een gepolijste web-UI.
Door Lemmy zelf te hosten op je VPS kunnen gemeenschapsorganisatoren, hobbygroepen en niche-interesses hun eigen forum beheren zonder advertentie-ondersteunde verdienmodellen, algoritmische feedmanipulatie of gegevensverzameling door een centraal platform. De gebundelde PostgreSQL en pict-rs afbeeldingshosting houden alles binnen je infrastructuur.
Key features van Lemmy
Gefedereerde gemeenschappen
Gebruikers op elke Lemmy-instantie kunnen zich abonneren op communities op jouw server, en jouw gebruikers kunnen zich abonneren op communities overal in het Fediverse.
Geneste opmerkingen en stemmen
Bekende discussie met draadjes in Reddit-stijl, met stemmen omhoog en omlaag, meerdere sorteeralgoritmen (populair, top, nieuw, controversieel) en oneindige diepte van draadjes.
Gemeenschapsspecifieke moderatie
Elke community heeft zijn eigen moderators met gedetailleerde machtigingen, aangepaste regels en een toegewijd mod-logboek voor transparantie.
Ingebouwde afbeeldingshosting
Meegeleverde pict-rs server laat gebruikers afbeeldingen en video's direct naar uw instantie uploaden zonder externe CDN of diensten van derden.
Antispamfuncties
CAPTCHA bij aanmelding, snelheidsbeperking, instantiatiebrede toelatingslijsten en blokkeerlijsten, en configureerbare registratieaanvragen houden spam en misbruik beheersbaar.
Mobiele apps
Meerdere iOS- en Android-apps maken verbinding met elke Lemmy-instantie, zodat gebruikers kunnen browsen en posten vanaf elke mobiele client die ze verkiezen.
Waarom zou je Lemmy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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