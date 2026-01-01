Lemmy is een gratis, open-source, gefedereerde linkaggregator en discussieplatform — denk aan Reddit, maar elke server wordt onafhankelijk beheerd door zijn gemeenschap, en alle servers zijn met elkaar verbonden via het ActivityPub-protocol, zodat gebruikers zich kunnen abonneren op gemeenschappen binnen het Fediverse. Gebouwd in Rust voor laag resourcegebruik en hoge gelijktijdigheid, biedt Lemmy geneste reacties, op stemmen gebaseerde rangschikking, aangepaste gemeenschapsmoderatie, meerdere sorteeralgoritmen en een gepolijste web-UI.

Door Lemmy zelf te hosten op je VPS kunnen gemeenschapsorganisatoren, hobbygroepen en niche-interesses hun eigen forum beheren zonder advertentie-ondersteunde verdienmodellen, algoritmische feedmanipulatie of gegevensverzameling door een centraal platform. De gebundelde PostgreSQL en pict-rs afbeeldingshosting houden alles binnen je infrastructuur.