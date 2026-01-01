Implementeer CockroachDB met één klik installatie.
Gedistribueerde SQL-database gebouwd voor cloud-native applicaties die veerkracht, consistentie en horizontale schaalbaarheid vereisen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CockroachDB kunt bouwen
CockroachDB is een open-source gedistribueerde SQL-database die is ontworpen om hardwarefouten en regionale storingen te overleven zonder de consistentie in gevaar te brengen. Het spreekt het PostgreSQL-draadprotocol, wat betekent dat bestaande PostgreSQL-stuurprogramma's en -tools werken zonder codewijzigingen, terwijl het onder de motorkap automatische sharding, geo-partitionering en multi-regio replicatie levert.
Het implementeren van CockroachDB op uw eigen VPS geeft u een productieklare SQL-database met ACID-garanties, automatische failover en een ingebouwde DB Console voor het bewaken van de clusterstatus – zonder de kosten of complexiteit van beheerde clouddatabaseservices. Het is ideaal voor applicaties die nul downtime en sterke transactionele garanties vereisen.
Key features van CockroachDB
PostgreSQL-compatibiliteit
CockroachDB spreekt het PostgreSQL wire protocol, dus elke PostgreSQL driver, ORM of tool maakt verbinding zonder codewijzigingen, wat migratie eenvoudig maakt.
Automatische gegevensreplicatie
Gegevens worden automatisch gerepliceerd over knooppunten met configureerbare replicatiefactoren, zodat het cluster blijft functioneren voor lees- en schrijfbewerkingen, zelfs wanneer een knooppunt uitvalt.
Gedistribueerde ACID-transacties
Volledige serialiseerbare isolatie zorgt ervoor dat elke transactie consistent is over alle knooppunten, waardoor de vuile reads en fantoom-writes worden geëlimineerd die veel voorkomen in uiteindelijk consistente systemen.
Ingebouwde DB Console
Het geïntegreerde webdashboard biedt real-time inzicht in queryprestaties, clustertopologie, opslaggebruik en actieve statements zonder externe monitoringtools.
Horizontale schaling
Voeg knooppunten toe om de capaciteit en doorvoer lineair te schalen; CockroachDB herverdeelt gegevens automatisch zonder downtime of handmatige tussenkomst.
Waarom zou je CockroachDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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