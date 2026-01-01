Tot wel 69% korting voor CockroachDB

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Gedistribueerde SQL-database gebouwd voor cloud-native applicaties die veerkracht, consistentie en horizontale schaalbaarheid vereisen.

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5,49/mnd
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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met CockroachDB kunt bouwen

CockroachDB is een open-source gedistribueerde SQL-database die is ontworpen om hardwarefouten en regionale storingen te overleven zonder de consistentie in gevaar te brengen. Het spreekt het PostgreSQL-draadprotocol, wat betekent dat bestaande PostgreSQL-stuurprogramma's en -tools werken zonder codewijzigingen, terwijl het onder de motorkap automatische sharding, geo-partitionering en multi-regio replicatie levert.

Het implementeren van CockroachDB op uw eigen VPS geeft u een productieklare SQL-database met ACID-garanties, automatische failover en een ingebouwde DB Console voor het bewaken van de clusterstatus – zonder de kosten of complexiteit van beheerde clouddatabaseservices. Het is ideaal voor applicaties die nul downtime en sterke transactionele garanties vereisen.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van CockroachDB

PostgreSQL-compatibiliteit

CockroachDB spreekt het PostgreSQL wire protocol, dus elke PostgreSQL driver, ORM of tool maakt verbinding zonder codewijzigingen, wat migratie eenvoudig maakt.

Automatische gegevensreplicatie

Gegevens worden automatisch gerepliceerd over knooppunten met configureerbare replicatiefactoren, zodat het cluster blijft functioneren voor lees- en schrijfbewerkingen, zelfs wanneer een knooppunt uitvalt.

Gedistribueerde ACID-transacties

Volledige serialiseerbare isolatie zorgt ervoor dat elke transactie consistent is over alle knooppunten, waardoor de vuile reads en fantoom-writes worden geëlimineerd die veel voorkomen in uiteindelijk consistente systemen.

Ingebouwde DB Console

Het geïntegreerde webdashboard biedt real-time inzicht in queryprestaties, clustertopologie, opslaggebruik en actieve statements zonder externe monitoringtools.

Horizontale schaling

Voeg knooppunten toe om de capaciteit en doorvoer lineair te schalen; CockroachDB herverdeelt gegevens automatisch zonder downtime of handmatige tussenkomst.

Waarom zou je CockroachDB op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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