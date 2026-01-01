CockroachDB is een open-source gedistribueerde SQL-database die is ontworpen om hardwarefouten en regionale storingen te overleven zonder de consistentie in gevaar te brengen. Het spreekt het PostgreSQL-draadprotocol, wat betekent dat bestaande PostgreSQL-stuurprogramma's en -tools werken zonder codewijzigingen, terwijl het onder de motorkap automatische sharding, geo-partitionering en multi-regio replicatie levert.

Het implementeren van CockroachDB op uw eigen VPS geeft u een productieklare SQL-database met ACID-garanties, automatische failover en een ingebouwde DB Console voor het bewaken van de clusterstatus – zonder de kosten of complexiteit van beheerde clouddatabaseservices. Het is ideaal voor applicaties die nul downtime en sterke transactionele garanties vereisen.