Installeer Fusion RSS met één klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste RSS-lezer met een schone web-interface, toetsenbord sneltoetsen en Fever API-ondersteuning.
Kies een VPS-abonnement voor Fusion RSS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fusion RSS kunt bouwen
Fusion is een minimalistische open-source RSS-lezer geschreven in Go die zich richt op een snelle, afleidingsvrije leeservaring. Het parseert RSS- en Atom-feeds, ontdekt automatisch feeds van website-URL's en organiseert abonnementen in groepen, terwijl het de ongelezen status, bladwijzers en full-text zoekopdrachten in je bibliotheek bijhoudt.
Door Fusion zelf te hosten op je VPS blijven je abonnementslijst en leesgeschiedenis buiten de handen van externe diensten, en dankzij de Fever API-compatibiliteit kunnen native mobiele clients zoals Reeder, Unread en FeedMe synchroniseren met je eigen instantie in plaats van met een cloud-aggregator.
Key features van Fusion RSS
Fever API ondersteuning
Artikelen synchroniseren naar native iOS-, Android- en desktopclients zoals Reeder, Unread en FeedMe via de ingebouwde Fever-compatibele API.
Toetsenbordgestuurde lezer
Sneltoetsen in Google Reader-stijl laten je honderden artikelen per sessie verwerken zonder het toetsenbord te verlaten.
Automatische feeddetectie
Plak elke website-URL en Fusion vindt automatisch de RSS- of Atom-feed, met groepsorganisatie voor overzichtelijke abonnementslijsten.
Responsieve PWA
Installeerbare progressieve web-app levert een leeservaring die aanvoelt als een native app op telefoons, tablets en desktopbrowsers.
OIDC eenmalige aanmelding
Optionele OpenID Connect-integratie stelt u in staat om te authenticeren tegen Keycloak, Authelia of elke compatibele identiteitsprovider.
Geen opgeblazen AI
Laat bewust AI-samenvattings- en aanbevelingsfuncties weg om de lezer gefocust, lichtgewicht en voorspelbaar te houden.
Waarom zou je Fusion RSS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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