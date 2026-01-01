Fusion is een minimalistische open-source RSS-lezer geschreven in Go die zich richt op een snelle, afleidingsvrije leeservaring. Het parseert RSS- en Atom-feeds, ontdekt automatisch feeds van website-URL's en organiseert abonnementen in groepen, terwijl het de ongelezen status, bladwijzers en full-text zoekopdrachten in je bibliotheek bijhoudt.

Door Fusion zelf te hosten op je VPS blijven je abonnementslijst en leesgeschiedenis buiten de handen van externe diensten, en dankzij de Fever API-compatibiliteit kunnen native mobiele clients zoals Reeder, Unread en FeedMe synchroniseren met je eigen instantie in plaats van met een cloud-aggregator.