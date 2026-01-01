GeoServer is een open-source Java-server waarmee u geospatiale gegevens kunt publiceren, delen en bewerken met behulp van open OGC-standaarden. Het leest vector- en rasterbronnen van PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF en tientallen andere formaten, en stelt deze vervolgens beschikbaar via Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service en Web Processing Service eindpunten die elke GIS-client of webmappingbibliotheek kan gebruiken.

Het zelf hosten van GeoServer op uw eigen VPS houdt bedrijfseigen datasets, laagstijlen en toegangsregels binnen de infrastructuur die u beheert, zonder kosten per laag en zonder uploadlimieten. Een browsergebaseerde admin-console stelt u in staat om opslagplaatsen toe te voegen, lagen te configureren en caching af te stemmen zonder XML aan te raken, terwijl de persistente gegevensmap containerherstarts en upgrades overleeft.