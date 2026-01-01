Installeer GeoServer met één klik installatie.
Open-source geospatiale server die kaarten en ruimtelijke gegevens publiceert via OGC-standaarden zoals WMS, WFS en WCS.
Kies een VPS-abonnement voor GeoServer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GeoServer kunt bouwen
GeoServer is een open-source Java-server waarmee u geospatiale gegevens kunt publiceren, delen en bewerken met behulp van open OGC-standaarden. Het leest vector- en rasterbronnen van PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF en tientallen andere formaten, en stelt deze vervolgens beschikbaar via Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service en Web Processing Service eindpunten die elke GIS-client of webmappingbibliotheek kan gebruiken.
Het zelf hosten van GeoServer op uw eigen VPS houdt bedrijfseigen datasets, laagstijlen en toegangsregels binnen de infrastructuur die u beheert, zonder kosten per laag en zonder uploadlimieten. Een browsergebaseerde admin-console stelt u in staat om opslagplaatsen toe te voegen, lagen te configureren en caching af te stemmen zonder XML aan te raken, terwijl de persistente gegevensmap containerherstarts en upgrades overleeft.
Key features van GeoServer
Ondersteuning voor OGC-standaarden
Biedt WMS-, WMTS-, WFS-, WCS-, WPS- en OGC API-eindpunten aan, zodat elke standaarden-compatibele GIS- of webmappingclient zonder aangepaste adapters verbinding kan maken.
Veel gegevensbronnen
Leest PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID en andere vector- en rasterformaten vanaf één server.
Aangepaste kaartstijl
Stileer lagen met SLD- of CSS-regels, bekijk ze live in de beheerdersconsole en hergebruik dezelfde stijlen voor kaarten en tegelcaches.
Ingebouwde tegelcaching
Geïntegreerde GeoWebCache rendert en serveert kaarttegels vooraf, zodat zware WMS-lagen snel blijven onder belasting zonder een extra cachingdienst.
Browserbeheerconsole
Configureer werkruimtes, gegevensopslagen, lagen en toegangsregels vanuit een web-UI zonder XML te bewerken of de server opnieuw op te starten.
Beveiligde laagtoegang
Beveiligingsregels per laag en per service met op rollen gebaseerde authenticatie beperken gevoelige datasets tot de juiste gebruikers en clients.
Waarom zou je GeoServer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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