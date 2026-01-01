Mattermost is een zelf-gehost platform voor teamsamenwerking dat Slack-achtige berichten, het delen van bestanden, spraakoproepen en workflowautomatisering biedt — zonder de controle over uw gegevens op te geven. Gebouwd voor technische en veiligheidsbewuste teams, ondersteunt het standaard threaded kanalen, meer dan 800 integraties, SSO, LDAP en compliance-archivering.

Het zelf hosten van Mattermost op uw eigen VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, houdt alle berichten en bestanden binnen uw infrastructuur en voldoet aan de vereisten voor gegevenssoevereiniteit die vaak voorkomen in overheids-, financiële en gezondheidszorgomgevingen waar alleen-cloudtools niet acceptabel zijn.