Mattermost implementeren met één-klik installatie.
Open-source teamberichtenplatform met volledig eigendom van gegevens en beveiligingscontroles van bedrijfsniveau.
Kies een VPS-abonnement voor Mattermost
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mattermost kunt bouwen
Mattermost is een zelf-gehost platform voor teamsamenwerking dat Slack-achtige berichten, het delen van bestanden, spraakoproepen en workflowautomatisering biedt — zonder de controle over uw gegevens op te geven. Gebouwd voor technische en veiligheidsbewuste teams, ondersteunt het standaard threaded kanalen, meer dan 800 integraties, SSO, LDAP en compliance-archivering.
Het zelf hosten van Mattermost op uw eigen VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, houdt alle berichten en bestanden binnen uw infrastructuur en voldoet aan de vereisten voor gegevenssoevereiniteit die vaak voorkomen in overheids-, financiële en gezondheidszorgomgevingen waar alleen-cloudtools niet acceptabel zijn.
Key features van Mattermost
Berichten met threads
Georganiseerde teamgesprekken in permanente kanalen met full-text zoeken door onbeperkte berichtgeschiedenis.
Rijke integraties
Verbind met 800+ tools, waaronder GitHub, Jira, Zoom en Jenkins, met webhooks, slash commands en een plugin-marktplaats.
Spraak en video
Ingebouwde audio- en videogesprekken met schermdeling zorgen ervoor dat de samenwerking op één plek blijft, zonder over te schakelen naar externe tools.
Bedrijfsbeveiliging
SSO, LDAP, rolgebaseerde machtigingen en compliance-export voldoen aan strenge beveiligings- en regelgevingsvereisten.
Volledige Data Eigenaarschap
Alle berichten en bestanden staan op uw VPS — geen toegang voor leveranciers, geen kosten per gebruiker en geen platformafhankelijkheid.
Waarom zou je Mattermost op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.