Installeer agentmemory met één-klik installatie.
Open-source persistente geheugenserver voor AI-coderingsagenten — vangt, comprimeert en roept context stilzwijgend op tijdens elke sessie.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met agentmemory kunt bouwen
agentmemory is open-source permanente opslag voor AI-coderingsagenten en elke MCP-compatibele client. Het legt geruisloos vast wat uw agent elke sessie doet, comprimeert het tot doorzoekbaar geheugen en injecteert de juiste context in de volgende sessie, zodat u stopt met het opnieuw uitleggen van uw architectuur, het opnieuw ontdekken van dezelfde bugs en het opnieuw aanleren van dezelfde voorkeuren.
Gebouwd op de iii-engine met een 4-laags consolidatiepijplijn en hybride BM25-, vector- en grafiekzoekfunctie, behaalt agentmemory een ophaalnauwkeurigheid van 95,2% op de LongMemEval-S benchmark, terwijl het contexttokens met ongeveer 92% vermindert. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt sessietranscripties, herinneringen en afspeelgeschiedenis op infrastructuur die u beheert, zonder vendor cloud of meting per agent.
Key features van agentmemory
Hybride zoeken
Combineert BM25-trefwoord, dichte vector en kennisgraaf-retrieval via RRF-fusie, zodat agents relevante herinneringen vinden, ongeacht of je de exacte zin of alleen het concept herinnert.
Automatische vastlegging
Twaalf hooks voor Claude Code en zes voor Codex CLI leggen prompts, tool calls en resultaten vast zonder handmatige opslagoproepen — herinneringen worden puur opgebouwd door zoals gewoonlijk te werken.
Werkt met elke agent
Eén server spreekt MCP, REST en stdio, zodat Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider en elke MCP-client dezelfde geheugenpool delen.
Sessiereplay
Elke opgenomen sessie is opnieuw afspeelbaar in de ingebouwde viewer met afspelen, pauzeren, snelheidsregeling en sneltoetsen om precies te debuggen wat de agent deed en waarom.
4-laags levenscyclus
Een consolidatiepijplijn laat waarnemingen verouderen van kortetermijn- naar langetermijnlagen, past verval toe en vergeet automatisch verouderde herinneringen, zodat de index klein blijft en de herinnering scherp blijft.
Waarom zou je agentmemory op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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