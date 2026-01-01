agentmemory is open-source permanente opslag voor AI-coderingsagenten en elke MCP-compatibele client. Het legt geruisloos vast wat uw agent elke sessie doet, comprimeert het tot doorzoekbaar geheugen en injecteert de juiste context in de volgende sessie, zodat u stopt met het opnieuw uitleggen van uw architectuur, het opnieuw ontdekken van dezelfde bugs en het opnieuw aanleren van dezelfde voorkeuren.

Gebouwd op de iii-engine met een 4-laags consolidatiepijplijn en hybride BM25-, vector- en grafiekzoekfunctie, behaalt agentmemory een ophaalnauwkeurigheid van 95,2% op de LongMemEval-S benchmark, terwijl het contexttokens met ongeveer 92% vermindert. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt sessietranscripties, herinneringen en afspeelgeschiedenis op infrastructuur die u beheert, zonder vendor cloud of meting per agent.