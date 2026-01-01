CVAT implementeren met één-klik-installatie.
Open-source webtool voor het grootschalig annoteren van afbeeldingen en video's voor computer vision-teams.
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Wat je met CVAT kunt bouwen
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) is een browsergebaseerd annotatieplatform dat specifiek is gebouwd voor het labelen van afbeeldingen, video's en 3D-puntenwolken die worden gebruikt om computervisiemodellen te trainen. In tegenstelling tot algemene labelapps is elke functie afgestemd op de workflow van ML-engineers: keyframe-interpolatie voor video, semi-automatische segmentatie, modelondersteunde voorlabeling en review-/QA-pipelines voor gedistribueerde annotatieteams.
Door CVAT zelf te hosten op uw eigen VPS blijven trainingsdatasets, onbewerkte beelden en projectmetadata binnen uw infrastructuur, in plaats van gevoelige gegevens te uploaden naar een SaaS van derden. Oorspronkelijk ontwikkeld door Intel en nu onderhouden door CVAT.ai, drijft het labelpijplijnen aan bij duizenden computervision-teams wereldwijd.
Key features van CVAT
Afbeelding- en videolabeling
Begrenzingskaders, polygonen, polylijnen, sleutelpunten, kubussen en semantische maskers over zowel stilstaande beelden als videosequenties met keyframe-interpolatie.
Door AI ondersteunde annotatie
Interactieve segmentatie, modelondersteunde voorlabeling en trackerondersteuning verminderen het aantal handmatige klikken door detectie- en SAM-achtige modellen inline uit te voeren.
Teamworkflows
Project-, taak- en jobhiërarchie met rollen voor annotator, reviewer en manager plus kwaliteitscontrolerapporten voor gedistribueerde labelteams.
Open datasetformaten
Importeer en exporteer direct COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images en een dozijn andere datasetformaten.
Kwaliteit en consensus
Ingebouwde kwaliteitsrapporten, ground-truth vergelijking en consensus jobs vangen annotatiedrift op voordat slechte labels de modeltraining bereiken.
REST API en SDK
Volledige REST API en officiële Python SDK plus CLI stellen u in staat CVAT te integreren in bestaande MLOps-pijplijnen en datasetbewerkingen te automatiseren.
Waarom zou je CVAT op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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