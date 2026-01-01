Implementeer Radarr met één-klik installatie.
Geautomatiseerde filmcollectiebeheerder die releases monitort, downloadt via uw voorkeursclient en uw bibliotheek georganiseerd houdt.
Kies een VPS-abonnement voor Radarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Radarr kunt bouwen
Radarr is een uitgebreide tool voor het geautomatiseerd beheren van je filmcollectie voor Usenet- en BitTorrent-gebruikers. Het houdt RSS-feeds in de gaten voor nieuwe releases die overeenkomen met je kwaliteitsprofielen, start downloads via clients zoals qBittorrent of SABnzbd, en hernoemt en organiseert je bibliotheek automatisch. Ondersteuning voor aangepaste formaten stelt je in staat om specifieke coderingen te targeten — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — en Radarr zal bestaande bestanden upgraden wanneer betere releases verschijnen.
Radarr op een VPS laten draaien houdt het 24/7 actief met consistente bandbreedte, zodat je nooit een nieuwe release mist. Het integreert direct met Plex, Jellyfin en Emby om je mediaserverbibliotheek te verversen zodra een nieuw bestand binnenkomt, en werkt naadloos samen met Sonarr, Lidarr en Prowlarr voor een compleet geautomatiseerd media-ecosysteem.
Key features van Radarr
Geautomatiseerde monitoring
RSS-feedbewaking detecteert nieuwe filmreleases zodra ze verschijnen en plaatst downloads automatisch in de wachtrij op basis van uw kwaliteitsvoorkeuren.
Kwaliteitsprofielen
Definieer acceptabele resoluties, codecs en bestandsgroottes per film, zodat alleen de versies die je echt wilt worden gedownload en bewaard.
Automatische upgrades
Radarr houdt releases van betere kwaliteit in de gaten na de initiële download en vervangt bestanden transparant, zodat je bibliotheek na verloop van tijd van topkwaliteit blijft.
Mediaseverintegratie
Automatische meldingen voor het verversen van de bibliotheek voor Plex, Jellyfin en Emby betekenen dat nieuw gedownloade films binnen enkele seconden in je streaming-app verschijnen.
Importlijst
Importeer kijklijsten van IMDb, Trakt en TMDb om films automatisch toe te voegen aan je bewaakte wachtrij wanneer je titels markeert om te bekijken.
Waarom zou je Radarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.