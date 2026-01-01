Radarr is een uitgebreide tool voor het geautomatiseerd beheren van je filmcollectie voor Usenet- en BitTorrent-gebruikers. Het houdt RSS-feeds in de gaten voor nieuwe releases die overeenkomen met je kwaliteitsprofielen, start downloads via clients zoals qBittorrent of SABnzbd, en hernoemt en organiseert je bibliotheek automatisch. Ondersteuning voor aangepaste formaten stelt je in staat om specifieke coderingen te targeten — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — en Radarr zal bestaande bestanden upgraden wanneer betere releases verschijnen.

Radarr op een VPS laten draaien houdt het 24/7 actief met consistente bandbreedte, zodat je nooit een nieuwe release mist. Het integreert direct met Plex, Jellyfin en Emby om je mediaserverbibliotheek te verversen zodra een nieuw bestand binnenkomt, en werkt naadloos samen met Sonarr, Lidarr en Prowlarr voor een compleet geautomatiseerd media-ecosysteem.