Implementeer EMQX met één-klik installatie.
Krachtige open-source MQTT-broker voor IoT en real-time berichtenuitwisseling met een ingebouwd webbeheerdashboard.
Kies een VPS-abonnement voor EMQX
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EMQX kunt bouwen
EMQX is een zeer schaalbare, open-source MQTT-berichtbroker, ontworpen voor IoT, industriële automatisering en realtime datastreaming. Het verwerkt miljoenen gelijktijdige MQTT-verbindingen met een latentie van minder dan een milliseconde en ondersteunt MQTT 3.1, 3.1.1 en 5.0, samen met MQTT over WebSockets. Een ingebouwde regelengine stelt u in staat apparaatberichten te verwerken, routeren en transformeren zonder backendcode te schrijven, door rechtstreeks verbinding te maken met databases, cloudservices en HTTP-eindpunten.
Het meegeleverde webdashboard biedt een uitgebreide beheerinterface voor het realtime monitoren van clusterstatus, verbindingsstatistieken, abonnementenbomen en regelengine-stromen. Door EMQX zelf te hosten op uw VPS krijgt u volledige controle over uw IoT-berichtinfrastructuur — geen cloudkosten per bericht, geen vendor lock-in en volledige zichtbaarheid in uw apparaatcommunicatielaag.
Key features van EMQX
MQTT 5.0 Ondersteuning
Volledige MQTT 5.0 implementatie inclusief sessieverval, berichtverval, redencodes, gedeelde abonnementen en aanvraag-/antwoordpatronen voor moderne IoT-toepassingen.
Ingebouwde Regelengine
Verwerk, filter en routeer apparaatberichten met behulp van SQL-achtige regels die gegevens doorsturen naar databases, Kafka, HTTP-webhooks of andere MQTT-brokers zonder aangepaste code.
MQTT via WebSockets
Verbind webbrowsers en JavaScript-clients rechtstreeks met EMQX via beveiligde WebSocket-verbindingen, waardoor real-time IoT-dashboards mogelijk worden zonder een aparte bridge.
Webbeheer Dashboard
Bewaak het aantal verbindingen, abonnementstructuren, berichtensnelheden en de prestaties van de regelengine in realtime via de ingebouwde administratieve webinterface.
Hoge gelijktijdigheid
EMQX verwerkt miljoenen gelijktijdige apparaatverbindingen op één enkele node, waardoor het geschikt is voor alles van kleine domotica-opstellingen tot grootschalige industriële implementaties.
Waarom zou je EMQX op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.