EMQX is een zeer schaalbare, open-source MQTT-berichtbroker, ontworpen voor IoT, industriële automatisering en realtime datastreaming. Het verwerkt miljoenen gelijktijdige MQTT-verbindingen met een latentie van minder dan een milliseconde en ondersteunt MQTT 3.1, 3.1.1 en 5.0, samen met MQTT over WebSockets. Een ingebouwde regelengine stelt u in staat apparaatberichten te verwerken, routeren en transformeren zonder backendcode te schrijven, door rechtstreeks verbinding te maken met databases, cloudservices en HTTP-eindpunten.

Het meegeleverde webdashboard biedt een uitgebreide beheerinterface voor het realtime monitoren van clusterstatus, verbindingsstatistieken, abonnementenbomen en regelengine-stromen. Door EMQX zelf te hosten op uw VPS krijgt u volledige controle over uw IoT-berichtinfrastructuur — geen cloudkosten per bericht, geen vendor lock-in en volledige zichtbaarheid in uw apparaatcommunicatielaag.