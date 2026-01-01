Habitica transformeert productiviteit in een rollenspel waarbij het voltooien van taken uit de echte wereld je personage een hoger niveau geeft, goud oplevert en uitrusting ontgrendelt. Creëer gewoontes om terugkerend gedrag bij te houden, dagelijkse taken die elke dag opnieuw worden ingesteld, en to-do's voor eenmalige doelen — het missen van een van deze kost je avatar gezondheid, wat echte verantwoordelijkheid creëert via spelmechanismen.

Sociale functies laten je gilden joinen, uitdagingen aangaan en groepsopdrachten uitvoeren waarbij teams monsters verslaan door samen taken te voltooien. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt alle gewoontegegevens, karaktervoortgang en sociale geschiedenis onder jouw controle, zonder afhankelijk te zijn van de openbare dienst.