Habitica installeren met één klik.
Gegamificeerde productiviteitsapp die gewoontes, dagelijkse taken en to-do's verandert in een RPG-avontuur met karakterprogressie en sociale missies.
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Wat je met Habitica kunt bouwen
Habitica transformeert productiviteit in een rollenspel waarbij het voltooien van taken uit de echte wereld je personage een hoger niveau geeft, goud oplevert en uitrusting ontgrendelt. Creëer gewoontes om terugkerend gedrag bij te houden, dagelijkse taken die elke dag opnieuw worden ingesteld, en to-do's voor eenmalige doelen — het missen van een van deze kost je avatar gezondheid, wat echte verantwoordelijkheid creëert via spelmechanismen.
Sociale functies laten je gilden joinen, uitdagingen aangaan en groepsopdrachten uitvoeren waarbij teams monsters verslaan door samen taken te voltooien. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt alle gewoontegegevens, karaktervoortgang en sociale geschiedenis onder jouw controle, zonder afhankelijk te zijn van de openbare dienst.
Key features van Habitica
RPG taakbeheer
Verdien ervaring, goud en uitrusting door echte taken te voltooien — verbeter je personage op dezelfde manier als je je gewoontes verbetert.
Gewoontes en dagelijkse taken
Houd herhaalbare gedragingen bij met gewoontes en stel dagelijkse taken in die elke dag opnieuw beginnen, met gezondheidsstraffen voor gemiste items.
Groepsopdrachten
Werk samen met vrienden of collega's om samen monsters te verslaan — elke voltooide taak richt schade aan, waardoor groepsverantwoordelijkheid echt leuk wordt.
Klassensysteem
Ontgrendel de klassen Krijger, Magiër, Schurk of Genezer op niveau 10, elk met unieke vaardigheden die verschillende productiviteitsstijlen aanvullen.
Aangepaste beloningen
Creëer persoonlijke prikkels gekoppeld aan taakvoltooiing — gebruik verdiend goud om beloningen uit de echte wereld te ontgrendelen die je zelf definieert.
Waarom zou je Habitica op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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