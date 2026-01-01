Tot wel 69% korting voor Habitica

Habitica installeren met één klik.

Gegamificeerde productiviteitsapp die gewoontes, dagelijkse taken en to-do's verandert in een RPG-avontuur met karakterprogressie en sociale missies.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Habitica installeren met één klik.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Habitica kunt bouwen

Habitica transformeert productiviteit in een rollenspel waarbij het voltooien van taken uit de echte wereld je personage een hoger niveau geeft, goud oplevert en uitrusting ontgrendelt. Creëer gewoontes om terugkerend gedrag bij te houden, dagelijkse taken die elke dag opnieuw worden ingesteld, en to-do's voor eenmalige doelen — het missen van een van deze kost je avatar gezondheid, wat echte verantwoordelijkheid creëert via spelmechanismen.

Sociale functies laten je gilden joinen, uitdagingen aangaan en groepsopdrachten uitvoeren waarbij teams monsters verslaan door samen taken te voltooien. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt alle gewoontegegevens, karaktervoortgang en sociale geschiedenis onder jouw controle, zonder afhankelijk te zijn van de openbare dienst.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Habitica

RPG taakbeheer

Verdien ervaring, goud en uitrusting door echte taken te voltooien — verbeter je personage op dezelfde manier als je je gewoontes verbetert.

Gewoontes en dagelijkse taken

Houd herhaalbare gedragingen bij met gewoontes en stel dagelijkse taken in die elke dag opnieuw beginnen, met gezondheidsstraffen voor gemiste items.

Groepsopdrachten

Werk samen met vrienden of collega's om samen monsters te verslaan — elke voltooide taak richt schade aan, waardoor groepsverantwoordelijkheid echt leuk wordt.

Klassensysteem

Ontgrendel de klassen Krijger, Magiër, Schurk of Genezer op niveau 10, elk met unieke vaardigheden die verschillende productiviteitsstijlen aanvullen.

Aangepaste beloningen

Creëer persoonlijke prikkels gekoppeld aan taakvoltooiing — gebruik verdiend goud om beloningen uit de echte wereld te ontgrendelen die je zelf definieert.

Waarom zou je Habitica op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

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