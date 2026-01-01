Installeer Apache Zeppelin met één-klik installatie.
Webgebaseerd notitieblok voor interactieve data-analyse met Spark, SQL, Scala, Python en R in één gezamenlijke werkruimte.
Kies een VPS-abonnement voor Apache Zeppelin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Zeppelin kunt bouwen
Apache Zeppelin is een open-source webnotebook gebouwd voor grootschalige, interactieve data-analyse op engines zoals Apache Spark, Flink en Hive. In tegenstelling tot notebooks met één taal, gebruikt Zeppelin een pluggable interpreter-architectuur waarmee een enkele notitie Scala-, SQL-, Python-, R- en shell-paragrafen kan combineren met gedeelde gegevens, waarbij resultaten tussen talen worden doorgegeven via een ingebouwd tabelformaat.
Het zelf hosten van Zeppelin op een VPS houdt notebooks, datasetverbindingen en interpreter-referenties binnen uw eigen omgeving, elimineert de prijs per gebruiker van beheerde notebookservices en geeft u volledige controle over Spark-configuratie, JVM-geheugen en afhankelijkheidsbeheer.
Key features van Apache Zeppelin
Meertalige alinea's
Meng Scala, SQL, Python, R, Markdown en shell binnen één notitie met behulp van Zeppelin-interpreters, waarbij resultaten worden gedeeld tussen talen.
Native Spark-integratie
Maak direct verbinding met Apache Spark voor gedistribueerde gegevensverwerking, machine learning en streaming-workloads zonder handmatige configuratie.
Ingebouwde visualisaties
Zet elk SQL- of DataFrame-resultaat om in staaf-, lijn-, cirkel-, spreidings- of draaigrafieken met nul plotcode en dynamische formulierinvoer.
Interpreter-ecosysteem
Query JDBC-databases, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch en vele andere systemen via pluggable interpreters die per notitie zijn geconfigureerd.
Samenwerkingsnotitieboeken
Deel live notities via URL, sluit ze in dashboards in en plan ze in met de ingebouwde cron-runner voor geautomatiseerde rapportage.
Waarom zou je Apache Zeppelin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.