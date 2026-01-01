Apache Zeppelin is een open-source webnotebook gebouwd voor grootschalige, interactieve data-analyse op engines zoals Apache Spark, Flink en Hive. In tegenstelling tot notebooks met één taal, gebruikt Zeppelin een pluggable interpreter-architectuur waarmee een enkele notitie Scala-, SQL-, Python-, R- en shell-paragrafen kan combineren met gedeelde gegevens, waarbij resultaten tussen talen worden doorgegeven via een ingebouwd tabelformaat.

Het zelf hosten van Zeppelin op een VPS houdt notebooks, datasetverbindingen en interpreter-referenties binnen uw eigen omgeving, elimineert de prijs per gebruiker van beheerde notebookservices en geeft u volledige controle over Spark-configuratie, JVM-geheugen en afhankelijkheidsbeheer.