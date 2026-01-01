LocalAI is een gratis, open-source alternatief voor de OpenAI API dat volledig op uw eigen infrastructuur draait. Het implementeert de OpenAI REST API-specificatie, zodat elke applicatie die is gebouwd voor OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen en honderden andere — kan overschakelen naar LocalAI door een enkele endpoint-URL te wijzigen zonder dat codewijzigingen nodig zijn. Het ondersteunt taalmodellen via llama.cpp, beeldgeneratie via Stable Diffusion en audiotranscriptie via Whisper, allemaal geleverd vanuit één container met een ingebouwde modelgalerij en chat-UI.

Zelf-hosten van LocalAI betekent dat uw prompts, antwoorden en gegenereerde inhoud uw server nooit verlaten. Er zijn geen kosten per token, geen snelheidsbeperkingen en geen afhankelijkheid van de beschikbaarheid van API's van derden — waardoor het praktisch is voor privacygevoelige workloads en kostenefficiënte productie-implementaties.