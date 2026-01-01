Installeer LocalAI via een één-klik installatie.
Zelf-gehoste, OpenAI API-compatibele inferentieserver die LLM's, beeldgeneratie en audiotranscriptie op uw eigen hardware draait.
Kies een VPS-abonnement voor LocalAI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LocalAI kunt bouwen
LocalAI is een gratis, open-source alternatief voor de OpenAI API dat volledig op uw eigen infrastructuur draait. Het implementeert de OpenAI REST API-specificatie, zodat elke applicatie die is gebouwd voor OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen en honderden andere — kan overschakelen naar LocalAI door een enkele endpoint-URL te wijzigen zonder dat codewijzigingen nodig zijn. Het ondersteunt taalmodellen via llama.cpp, beeldgeneratie via Stable Diffusion en audiotranscriptie via Whisper, allemaal geleverd vanuit één container met een ingebouwde modelgalerij en chat-UI.
Zelf-hosten van LocalAI betekent dat uw prompts, antwoorden en gegenereerde inhoud uw server nooit verlaten. Er zijn geen kosten per token, geen snelheidsbeperkingen en geen afhankelijkheid van de beschikbaarheid van API's van derden — waardoor het praktisch is voor privacygevoelige workloads en kostenefficiënte productie-implementaties.
Key features van LocalAI
Compatibel met OpenAI API
Val in als vervanging voor OpenAI API-aanroepen zonder de applicatiecode te wijzigen — werk gewoon de basis-URL bij en wissel de API-sleutel.
Multimodale Inferentie
Draai taalmodellen, beeldgeneratie (Stable Diffusion) en audiotranscriptie (Whisper) vanaf één enkele server onder één uniforme API.
Ingebouwde Modelgalerij
Blader, download en activeer voorgeconfigureerde modellen via de web-UI zonder configuratiebestanden te schrijven of CLI-commando's uit te voeren.
Alleen CPU-werking
Draait op standaard VPS-hardware zonder GPU-vereisten — GPU-versnelling wordt ondersteund indien beschikbaar, maar is nooit vereist.
Geen Token Kosten
Onbeperkte inferentie zonder prijs per verzoek, gebruiksquota of facturering — uw enige kosten zijn de VPS die het draait.
Waarom zou je LocalAI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.