Implementeer Daptin met één-klik installatie.
Open-source headless CMS dat elk datamodel ontsluit via automatisch gegenereerde REST- en GraphQL API's.
Kies een VPS-abonnement voor Daptin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Daptin kunt bouwen
Daptin is een open-source backend-as-a-service dat elk datamodel omzet in een complete REST- en GraphQL API, met ingebouwde gebruikersauthenticatie, op rollen gebaseerde machtigingen en state machines. In plaats van endpoint-handlers te schrijven, definieer je entiteiten en relaties in YAML of JSON, en Daptin genereert automatisch de volledige CRUD-interface, het dashboard en de OpenAPI-specificatie.
Door Daptin zelf te hosten op je eigen VPS houd je gebruikersgegevens, OAuth-referenties en geüploade activa volledig onder controle, zonder kosten per aanvraag. De single-binary implementatie omvat ingebouwde ondersteuning voor SQLite, PostgreSQL en MySQL, plus rclone-ondersteunde opslagadapters voor cloud-gesynchroniseerde bestandsvelden en geïntegreerde marketplace-pakketten voor het selectief inschakelen van functies.
Key features van Daptin
Automatisch gegenereerde API's
Definieer entiteiten in YAML of JSON en Daptin stelt direct REST-endpoints, een GraphQL-schema en een OpenAPI-specificatie beschikbaar — geen handlercode vereist.
Multi-database backend
Voer dezelfde Daptin-instantie uit tegen SQLite voor snelle starts, of schaal op naar PostgreSQL en MySQL zonder een enkele regel modeldefinities te wijzigen.
Authenticatie en machtigingen
Ingebouwd gebruikersbeheer, OAuth2 sociale login, JWT-autorisatie en gedetailleerde machtigingen per rij maken een aparte identiteitsservice overbodig.
Acties en toestandsmachines
Modelleer bedrijfsworkflows direct in Daptin met behulp van actieketens en eindige-toestandsmachines, ter vervanging van aangepaste servercode voor typische CRUD-orkestratie.
Cloudopslag synchroniseren
Activa-kolommen slaan bestanden op via rclone-ondersteunde providers, zodat u uploads kunt synchroniseren naar S3, Google Drive, Dropbox en tientallen andere backends, direct uit de doos.
Waarom zou je Daptin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.