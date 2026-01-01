Implementeer Evolution API met één-klik installatie.
Open source WhatsApp Business API-gateway voor het bouwen van chatbots, automatiseringen en integraties voor klantberichten.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Evolution API kunt bouwen
Evolution API is een open-source platform dat een uitgebreide REST API biedt voor WhatsApp-berichtenautomatisering. Gebouwd op de Baileys-bibliotheek, stelt het ontwikkelaars in staat om WhatsApp-accounts te verbinden, berichten te verzenden en te ontvangen, contacten te beheren en webhooks te activeren voor real-time gebeurtenisverwerking — dit alles zonder dure officiële API-kosten voor niet-Cloud API-verbindingen.
Het zelf hosten van Evolution API op uw VPS houdt alle klantgespreksgegevens op uw eigen infrastructuur, waarbij naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften wordt gewaarborgd en per-berichtkosten worden geëlimineerd die commerciële providers op schaal duur maken. De inbegrepen PostgreSQL-database en Redis-cache bieden betrouwbare persistentie en hoge-doorvoer berichtverwerking voor productieworkloads.
Key features van Evolution API
Multi-instantiebeheer
Verbind en beheer meerdere WhatsApp-nummers vanaf één enkele implementatie, waarbij elke instantie geïsoleerd en onafhankelijk bestuurbaar is via de API.
Chatbot-integraties
Native connectoren voor Typebot, Chatwoot en OpenAI maken no-code chatbotbouw en AI-gestuurde geautomatiseerde gesprekken op WhatsApp mogelijk.
Webhook Eventsysteem
Realtime webhooks leveren bericht-, verbindings- en groepsgebeurtenissen aan uw applicatie op het moment dat ze plaatsvinden, waardoor directe geautomatiseerde reacties mogelijk zijn.
Workflowautomatisering
Compatibel met n8n en andere automatiseringsplatforms, waardoor complexe meerstaps berichtenworkflows kunnen worden gebouwd zonder aangepaste code.
RESTful API
Schone HTTP/JSON API met QR-code authenticatie maakt het eenvoudig om WhatsApp-berichten te integreren in elke applicatie of dienst.
Waarom zou je Evolution API op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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