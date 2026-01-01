Evolution API is een open-source platform dat een uitgebreide REST API biedt voor WhatsApp-berichtenautomatisering. Gebouwd op de Baileys-bibliotheek, stelt het ontwikkelaars in staat om WhatsApp-accounts te verbinden, berichten te verzenden en te ontvangen, contacten te beheren en webhooks te activeren voor real-time gebeurtenisverwerking — dit alles zonder dure officiële API-kosten voor niet-Cloud API-verbindingen.

Het zelf hosten van Evolution API op uw VPS houdt alle klantgespreksgegevens op uw eigen infrastructuur, waarbij naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften wordt gewaarborgd en per-berichtkosten worden geëlimineerd die commerciële providers op schaal duur maken. De inbegrepen PostgreSQL-database en Redis-cache bieden betrouwbare persistentie en hoge-doorvoer berichtverwerking voor productieworkloads.