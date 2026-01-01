Tot wel 69% korting voor Evolution API

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Open source WhatsApp Business API-gateway voor het bouwen van chatbots, automatiseringen en integraties voor klantberichten.

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32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Evolution API kunt bouwen

Evolution API is een open-source platform dat een uitgebreide REST API biedt voor WhatsApp-berichtenautomatisering. Gebouwd op de Baileys-bibliotheek, stelt het ontwikkelaars in staat om WhatsApp-accounts te verbinden, berichten te verzenden en te ontvangen, contacten te beheren en webhooks te activeren voor real-time gebeurtenisverwerking — dit alles zonder dure officiële API-kosten voor niet-Cloud API-verbindingen.

Het zelf hosten van Evolution API op uw VPS houdt alle klantgespreksgegevens op uw eigen infrastructuur, waarbij naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften wordt gewaarborgd en per-berichtkosten worden geëlimineerd die commerciële providers op schaal duur maken. De inbegrepen PostgreSQL-database en Redis-cache bieden betrouwbare persistentie en hoge-doorvoer berichtverwerking voor productieworkloads.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Evolution API

Multi-instantiebeheer

Verbind en beheer meerdere WhatsApp-nummers vanaf één enkele implementatie, waarbij elke instantie geïsoleerd en onafhankelijk bestuurbaar is via de API.

Chatbot-integraties

Native connectoren voor Typebot, Chatwoot en OpenAI maken no-code chatbotbouw en AI-gestuurde geautomatiseerde gesprekken op WhatsApp mogelijk.

Webhook Eventsysteem

Realtime webhooks leveren bericht-, verbindings- en groepsgebeurtenissen aan uw applicatie op het moment dat ze plaatsvinden, waardoor directe geautomatiseerde reacties mogelijk zijn.

Workflowautomatisering

Compatibel met n8n en andere automatiseringsplatforms, waardoor complexe meerstaps berichtenworkflows kunnen worden gebouwd zonder aangepaste code.

RESTful API

Schone HTTP/JSON API met QR-code authenticatie maakt het eenvoudig om WhatsApp-berichten te integreren in elke applicatie of dienst.

Waarom zou je Evolution API op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
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30 dagen geld-teruggarantie

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