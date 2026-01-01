Installeer Logto met één-klik installatie.
Uitgebreid identiteits- en authenticatieplatform met ondersteuning voor OAuth 2.0, OIDC en enterprise SSO.
Kies een VPS-abonnement voor Logto
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Logto kunt bouwen
Logto is een modern identiteits- en toegangsbeheerplatform dat een complete authenticatie-infrastructuur biedt voor web-, mobiele en API-applicaties. Het implementeert standaard OAuth 2.0, OpenID Connect en SAML, met vooraf gebouwde aanmeldings-UI-componenten, sociale login-integraties, MFA en op rollen gebaseerd toegangsbeheer — zodat teams productieklare authenticatie kunnen toevoegen zonder deze helemaal opnieuw op te bouwen.
Logto zelf hosten op uw VPS geeft u onbeperkt gebruikers tegen een vaste kostprijs, volledige gegevenssoevereiniteit over referenties en sessiegegevens, en de flexibiliteit om te voldoen aan vereisten voor gegevenslocatie of compliance waaraan authenticatiediensten van derden niet kunnen voldoen.
Key features van Logto
OAuth 2.0 & OIDC
Industriestandaardprotocollen voor het beveiligen van applicaties en API's zonder aangepaste authenticatielogica te schrijven.
Sociale login-integraties
Voeg Google, GitHub, Microsoft en tientallen andere sociale providers toe aan elke applicatie met minimale configuratie.
Meervoudige authenticatie
Beveilig accounts met TOTP, sms en e-mail OTP meervoudige authenticatie en wachtwoordloze inlogstromen.
Rolgebaseerde Toegangscontrole
Definieer rollen, machtigingen en bereiken om precies te bepalen waartoe elke gebruiker of applicatie toegang heeft.
Organisatiebeheer
Ondersteuning voor multi-tenant SaaS-applicaties met ingebouwde organisatie- en teamstructuren met SSO per organisatie.
Waarom zou je Logto op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.