Logto is een modern identiteits- en toegangsbeheerplatform dat een complete authenticatie-infrastructuur biedt voor web-, mobiele en API-applicaties. Het implementeert standaard OAuth 2.0, OpenID Connect en SAML, met vooraf gebouwde aanmeldings-UI-componenten, sociale login-integraties, MFA en op rollen gebaseerd toegangsbeheer — zodat teams productieklare authenticatie kunnen toevoegen zonder deze helemaal opnieuw op te bouwen.

Logto zelf hosten op uw VPS geeft u onbeperkt gebruikers tegen een vaste kostprijs, volledige gegevenssoevereiniteit over referenties en sessiegegevens, en de flexibiliteit om te voldoen aan vereisten voor gegevenslocatie of compliance waaraan authenticatiediensten van derden niet kunnen voldoen.