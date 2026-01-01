Grafana Loki is een open-source logaggregatiesysteem gebouwd door Grafana Labs dat de Prometheus-benadering voor logs hanteert — het indexeert slechts een kleine set metadatalabels per stream in plaats van de volledige loginhoud, wat de opslagkosten en operationele overhead aanzienlijk lager houdt dan bij traditionele logdatabases. Logs worden ingevoerd door agents zoals Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit of Vector en opgevraagd met LogQL.

Deze template bundelt Loki met Grafana, vooraf geconfigureerd als een UI en voorziet Loki vooraf als de standaard gegevensbron, zodat logs doorzoekbaar zijn in de Explore-weergave zodra de stack operationeel is. Zelf-hosting op een VPS houdt gevoelige applicatie- en auditlogs volledig binnen uw eigen infrastructuur, zonder kosten per GB voor opname.