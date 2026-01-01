Grafana Loki implementeren met één-klik installatie.
Horizontaal schaalbaar logboekaggregatiesysteem geïnspireerd op Prometheus, ontworpen voor kostenefficiënte indexering van labels in plaats van volledige tekst.
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Wat je met Grafana Loki kunt bouwen
Grafana Loki is een open-source logaggregatiesysteem gebouwd door Grafana Labs dat de Prometheus-benadering voor logs hanteert — het indexeert slechts een kleine set metadatalabels per stream in plaats van de volledige loginhoud, wat de opslagkosten en operationele overhead aanzienlijk lager houdt dan bij traditionele logdatabases. Logs worden ingevoerd door agents zoals Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit of Vector en opgevraagd met LogQL.
Deze template bundelt Loki met Grafana, vooraf geconfigureerd als een UI en voorziet Loki vooraf als de standaard gegevensbron, zodat logs doorzoekbaar zijn in de Explore-weergave zodra de stack operationeel is. Zelf-hosting op een VPS houdt gevoelige applicatie- en auditlogs volledig binnen uw eigen infrastructuur, zonder kosten per GB voor opname.
Key features van Grafana Loki
Op labels gebaseerde indexering
Loki indexeert slechts een handvol metadatalabels per logstroom in plaats van de volledige payload, waardoor opslag- en geheugenkosten worden verlaagd vergeleken met engines in Elasticsearch-stijl.
LogQL-querytaal
Doorzoek logboeken met een PromQL-geïnspireerde syntaxis die filtering, parsing en metrische extractie ondersteunt, zodat u foutpercentages en latentie rechtstreeks vanuit logregels in grafieken kunt weergeven.
Gebundelde Grafana UI
De meegeleverde Grafana-instantie wordt geleverd met Loki, vooraf geconfigureerd als gegevensbron, klaar voor de Explore-weergave, dashboards en uniforme waarschuwingen vanaf dag één.
Inname door meerdere agents
Accepteer logs van Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash en elke client die de Loki push API gebruikt voor flexibele verzameling binnen uw stack.
Uniforme waarschuwingen
Definieer op LogQL gebaseerde waarschuwingsregels via Grafana en routeer meldingen naar Slack, PagerDuty, e-mail en webhooks naast uw bestaande metrische waarschuwingen.
Bestandssysteem-gebaseerde opslag
De standaard single-binary modus slaat brokken en de TSDB-index op naar een Docker-volume op schijf, zonder dat een externe objectopslag nodig is om te beginnen.
Waarom zou je Grafana Loki op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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