HFS (HTTP File Server) is een lichtgewicht, zelf-gehoste bestandsserver die uw VPS verandert in een volledig functionele hub voor het delen van bestanden, toegankelijk vanuit elke browser. Het biedt een schone, responsieve webinterface voor het bladeren, downloaden en uploaden van bestanden zonder dat er clientsoftware hoeft te worden geïnstalleerd.

Met ingebouwde gebruikersaccounts, toegangscontrole per map, bandbreedtebeperking en een virtueel bestandssysteem, geeft HFS u volledige controle over wie toegang heeft tot welke bestanden. Zelf-hosten op uw eigen VPS betekent onbeperkte opslag en bandbreedte zonder maandelijkse kosten per gebruiker.