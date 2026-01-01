Installeer HFS met één klik installatie.
Self-hosted HTTP-bestandsserver waarmee u bestanden rechtstreeks vanaf uw schijf kunt delen via een moderne webinterface.
Kies een VPS-abonnement voor HFS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HFS kunt bouwen
HFS (HTTP File Server) is een lichtgewicht, zelf-gehoste bestandsserver die uw VPS verandert in een volledig functionele hub voor het delen van bestanden, toegankelijk vanuit elke browser. Het biedt een schone, responsieve webinterface voor het bladeren, downloaden en uploaden van bestanden zonder dat er clientsoftware hoeft te worden geïnstalleerd.
Met ingebouwde gebruikersaccounts, toegangscontrole per map, bandbreedtebeperking en een virtueel bestandssysteem, geeft HFS u volledige controle over wie toegang heeft tot welke bestanden. Zelf-hosten op uw eigen VPS betekent onbeperkte opslag en bandbreedte zonder maandelijkse kosten per gebruiker.
Key features van HFS
Virtueel bestandssysteem
Organiseer gedeelde inhoud in een virtuele mapstructuur, onafhankelijk van uw werkelijke schijfindeling, waardoor u volledige controle heeft over wat gebruikers zien.
Gebruikersaccounts en -machtigingen
Maak accounts aan met lees-, schrijf- en verwijderrechten per map, zodat verschillende gebruikers alleen toegang hebben tot de bestanden die zij mogen zien.
Hervatbare uploads en downloads
Ondersteunt hervatbare overdrachten, zodat grote bestandsbewerkingen netwerkonderbrekingen kunnen overleven zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.
Bandbreedtebeperking
Stel upload- en downloadsnelheidslimieten in per gebruiker of wereldwijd om uw server responsief te houden, zelfs tijdens zware bestandsoverdrachten.
Plug-insysteem
Breid HFS uit met community-plugins voor miniaturen, LDAP-authenticatie, anti-brute-force bescherming, thema's en meer.
Waarom zou je HFS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.