DbGate is een open-source cross-platform databasemanager die MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra en Amazon Redshift beheert via één webgebaseerde interface. In plaats van te wisselen tussen leverancierspecifieke tools, maakt u verbinding met elke database vanuit één werkruimte, voert u SQL- of NoSQL-query's met meerdere tabbladen uit, bewerkt u tabellen inline en vergelijkt u schema's in verschillende omgevingen.

Door DbGate zelf te hosten op uw eigen VPS blijven verbindingsreeksen, opgeslagen query's en geëxporteerde gegevens volledig op uw infrastructuur, zonder cloudtelemetrie of licenties per gebruiker. De browserinterface is toegankelijk vanaf elk apparaat, waardoor het nuttig is voor ad-hoc gegevensinspectie, dagelijks beheer en gezamenlijk debuggen zonder een desktopclient op elke ontwikkelmachine te installeren.