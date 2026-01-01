Implementeer DbGate met een één-klik-installatie.
Open-source cross-platform databasebeheerder die MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis en vele andere SQL- en NoSQL-systemen ondersteunt.
Kies een VPS-abonnement voor DbGate
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DbGate kunt bouwen
DbGate is een open-source cross-platform databasemanager die MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra en Amazon Redshift beheert via één webgebaseerde interface. In plaats van te wisselen tussen leverancierspecifieke tools, maakt u verbinding met elke database vanuit één werkruimte, voert u SQL- of NoSQL-query's met meerdere tabbladen uit, bewerkt u tabellen inline en vergelijkt u schema's in verschillende omgevingen.
Door DbGate zelf te hosten op uw eigen VPS blijven verbindingsreeksen, opgeslagen query's en geëxporteerde gegevens volledig op uw infrastructuur, zonder cloudtelemetrie of licenties per gebruiker. De browserinterface is toegankelijk vanaf elk apparaat, waardoor het nuttig is voor ad-hoc gegevensinspectie, dagelijks beheer en gezamenlijk debuggen zonder een desktopclient op elke ontwikkelmachine te installeren.
Key features van DbGate
SQL en NoSQL samen
Maak verbinding met MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra en meer vanuit één enkele werkruimte zonder te hoeven jongleren met leverancierspecifieke clients.
Query-editor met meerdere tabbladen
Voer SQL- of MongoDB-query's uit over meerdere tabbladen met automatisch aanvullen, syntaxisaccentuering en een persistente geschiedenis die herverbindingen en herstarts overleeft.
Visuele tabelbewerker
Blader, filter, sorteer en bewerk rijen inline met een spreadsheet-achtig raster, en voer vervolgens wijzigingen door via een gegenereerde SQL-diff voordat ze de database bereiken.
Schema vergelijken en exporteren
Schema's vergelijken tussen twee databases, migratie-SQL genereren en tabellen of query's exporteren naar CSV, JSON, SQL-dumps of Excel rechtstreeks vanuit de browser.
ER-diagramontwerper
Visualiseer relaties met een interactief ER-diagram en exporteer de lay-out vervolgens als SVG of PNG voor documentatie en architectuurbeoordelingen.
Waarom zou je DbGate op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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