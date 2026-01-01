Implementeer nu met één-klik installatie.
Zero-config Docker- en Kubernetes-monitoring met containerstatus, endpointcontroles, certificaten en een openbare statuspagina.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Maintenant kunt bouwen
Maintenant is een open-source, uniforme monitoringtool die meerdere zelf-gehoste tools tegelijk vervangt. Plaats één container en het detecteert automatisch elke workload op uw host, waarbij de containerstatus, het resourcegebruik, HTTP- en TCP-eindpunten, TLS-certificaten, afbeeldingsupdates en netwerkbeveiligingsrisico's worden bijgehouden vanuit één Go-aangedreven dashboard.
Ontworpen voor zelf-hosters en kleine teams, wordt Maintenant geleverd als één enkele binary ondersteund door SQLite, zonder dat een externe database of log-shipper nodig is. Het wordt bewust geleverd zonder ingebouwde authenticatie en is bedoeld om achter uw bestaande reverse proxy te draaien, zodat u één identiteitslaag over uw hele stack behoudt, terwijl u eigenaar bent van elke meting, logregel en waarschuwing zonder prijsstelling per host of per meting.
Key features van Maintenant
Container automatische detectie
Detecteert elke Docker-container en Kubernetes-workload zodra deze start, met statuswijzigingen, herstartlussen en logstreaming inbegrepen.
Endpoint- en heartbeat-controles
Definieert HTTP-, TCP- en cron-hartslagmonitors via Docker-labels met configureerbare drempelwaarden voor storingen en herstel.
TLS-certificaatbewaking
Importeert automatisch certificaten van gemonitorde HTTPS-eindpunten en waarschuwt 30, 14, 7, 3 en 1 dag voor de vervaldatum.
Bronstatistieken
Geeft real-time CPU-, geheugen-, netwerk- en schijf-I/O per container weer met gedebounceerde drempelwaarschuwingen om ruis laag te houden.
Inlichtingen bijwerken
Scant OCI-registers om afbeeldingsdigests te vergelijken, zodat u precies weet welke workloads nieuwere versies hebben die wachten.
Openbare statuspagina
Bundelt de ernst van de monitoring tot een realtime statuspagina, aangedreven door server-sent events, voor klanten en teamleden.
Waarom zou je Maintenant op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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