Maintenant is een open-source, uniforme monitoringtool die meerdere zelf-gehoste tools tegelijk vervangt. Plaats één container en het detecteert automatisch elke workload op uw host, waarbij de containerstatus, het resourcegebruik, HTTP- en TCP-eindpunten, TLS-certificaten, afbeeldingsupdates en netwerkbeveiligingsrisico's worden bijgehouden vanuit één Go-aangedreven dashboard.

Ontworpen voor zelf-hosters en kleine teams, wordt Maintenant geleverd als één enkele binary ondersteund door SQLite, zonder dat een externe database of log-shipper nodig is. Het wordt bewust geleverd zonder ingebouwde authenticatie en is bedoeld om achter uw bestaande reverse proxy te draaien, zodat u één identiteitslaag over uw hele stack behoudt, terwijl u eigenaar bent van elke meting, logregel en waarschuwing zonder prijsstelling per host of per meting.