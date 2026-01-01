Zensical is een modern documentatieplatform, gecreëerd door het team achter Material for MkDocs. Het genereert gepolijste, doorzoekbare documentatiewebsites vanuit Markdown-bronbestanden en serveert deze met een ingebouwde live-preview server — zodat wijzigingen in uw documentatie direct zichtbaar zijn in de browser. Het ondersteunt zowel zijn eigen native zensical.toml -formaat als bestaande mkdocs.yml -configuratiebestanden, waardoor migratie van MkDocs eenvoudig is.

Zelf Zensical hosten op uw eigen VPS betekent dat uw documentatie leeft op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per pagina, zonder lezersregistratie en zonder afhankelijkheid van een externe documentatiehostingservice. Een startersproject wordt automatisch aangemaakt bij de eerste keer uitvoeren, zodat u direct kunt beginnen met schrijven.