Installeer Zensical met één klik.
Zelf-gehost documentatieplatform dat prachtige, op Markdown gebaseerde projectdocumentatie bouwt en aanbiedt, met live voorvertoning.
Kies een VPS-abonnement voor Zensical
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zensical kunt bouwen
Zensical is een modern documentatieplatform, gecreëerd door het team achter Material for MkDocs. Het genereert gepolijste, doorzoekbare documentatiewebsites vanuit Markdown-bronbestanden en serveert deze met een ingebouwde live-preview server — zodat wijzigingen in uw documentatie direct zichtbaar zijn in de browser. Het ondersteunt zowel zijn eigen native
zensical.toml-formaat als bestaande
mkdocs.yml-configuratiebestanden, waardoor migratie van MkDocs eenvoudig is.
Zelf Zensical hosten op uw eigen VPS betekent dat uw documentatie leeft op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per pagina, zonder lezersregistratie en zonder afhankelijkheid van een externe documentatiehostingservice. Een startersproject wordt automatisch aangemaakt bij de eerste keer uitvoeren, zodat u direct kunt beginnen met schrijven.
Key features van Zensical
Op Markdown gebaseerde auteurswerkzaamheden
Schrijf documentatie in eenvoudige Markdown-bestanden en laat deze renderen als een gepolijste, volledig navigeerbare documentatiewebsite.
Live Voorbeeld Server
De ingebouwde ontwikkelserver herlaadt documentatie in de browser zodra bronbestanden zijn opgeslagen, waardoor bewerken snel en direct is.
Volledige-tekst zoeken
Ingebouwde client-side zoekfunctie indexeert alle documentatiepagina's, zodat lezers direct inhoud kunnen vinden zonder enige server-side infrastructuur.
MkDocs Compatibiliteit
Leest bestaande
mkdocs.yml configuratiebestanden, waardoor teams kunnen migreren van MkDocs zonder hun configuratie te herschrijven.
Meertalige ondersteuning
Volledige internationalisering in meer dan 60 talen voor documentatie die wereldwijde doelgroepen in hun moedertaal bedient.
Startproject bij eerste gebruik
Initialiseert automatisch een voorbeeld documentatieproject bij de eerste implementatie, zodat u direct kunt beginnen met schrijven en aanpassen.
Waarom zou je Zensical op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
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