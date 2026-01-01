Tot wel 69% korting voor Zensical

Installeer Zensical met één klik.

Zelf-gehost documentatieplatform dat prachtige, op Markdown gebaseerde projectdocumentatie bouwt en aanbiedt, met live voorvertoning.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer Zensical met één klik.

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8 TB bandbreedte
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200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
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32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Zensical kunt bouwen

Zensical is een modern documentatieplatform, gecreëerd door het team achter Material for MkDocs. Het genereert gepolijste, doorzoekbare documentatiewebsites vanuit Markdown-bronbestanden en serveert deze met een ingebouwde live-preview server — zodat wijzigingen in uw documentatie direct zichtbaar zijn in de browser. Het ondersteunt zowel zijn eigen native zensical.toml-formaat als bestaande mkdocs.yml-configuratiebestanden, waardoor migratie van MkDocs eenvoudig is.

Zelf Zensical hosten op uw eigen VPS betekent dat uw documentatie leeft op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per pagina, zonder lezersregistratie en zonder afhankelijkheid van een externe documentatiehostingservice. Een startersproject wordt automatisch aangemaakt bij de eerste keer uitvoeren, zodat u direct kunt beginnen met schrijven.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Zensical

Op Markdown gebaseerde auteurswerkzaamheden

Schrijf documentatie in eenvoudige Markdown-bestanden en laat deze renderen als een gepolijste, volledig navigeerbare documentatiewebsite.

Live Voorbeeld Server

De ingebouwde ontwikkelserver herlaadt documentatie in de browser zodra bronbestanden zijn opgeslagen, waardoor bewerken snel en direct is.

Volledige-tekst zoeken

Ingebouwde client-side zoekfunctie indexeert alle documentatiepagina's, zodat lezers direct inhoud kunnen vinden zonder enige server-side infrastructuur.

MkDocs Compatibiliteit

Leest bestaande mkdocs.yml configuratiebestanden, waardoor teams kunnen migreren van MkDocs zonder hun configuratie te herschrijven.

Meertalige ondersteuning

Volledige internationalisering in meer dan 60 talen voor documentatie die wereldwijde doelgroepen in hun moedertaal bedient.

Startproject bij eerste gebruik

Initialiseert automatisch een voorbeeld documentatieproject bij de eerste implementatie, zodat u direct kunt beginnen met schrijven en aanpassen.

Waarom zou je Zensical op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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