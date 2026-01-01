Fusio is een zelf-gehost, open-source API-beheerplatform dat fungeert als zowel een API-gateway als een backend-bouwer. Het stelt u in staat om databasetabellen, microservices of aangepaste logica als REST API's te ontsluiten zonder boilerplate code te schrijven — met ondersteuning voor MySQL, PostgreSQL, MongoDB en meer. Een ingebouwd ontwikkelaarsportaal biedt externe ontwikkelaars selfservice-toegang, API-sleutelbeheer en live OpenAPI-documentatie, terwijl abonnementsplannen en rate limiting het eenvoudig maken om uw API's te gelde te maken.

Met native Model Context Protocol (MCP) ondersteuning kan Fusio ook dienen als een integratiehub voor AI-agents, waarbij uw gegevens en services direct worden verbonden met LLM-workflows. Zelf-hosten op uw VPS houdt al het API-verkeer en de bedrijfslogica onder uw controle.