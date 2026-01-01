Installeer Fusio met een één-klik installatie.
Open-source API-beheerplatform om API's te bouwen, te beheren en te gelde te maken met een visueel ontwikkelaarsportaal.
Kies een VPS-abonnement voor Fusio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fusio kunt bouwen
Fusio is een zelf-gehost, open-source API-beheerplatform dat fungeert als zowel een API-gateway als een backend-bouwer. Het stelt u in staat om databasetabellen, microservices of aangepaste logica als REST API's te ontsluiten zonder boilerplate code te schrijven — met ondersteuning voor MySQL, PostgreSQL, MongoDB en meer. Een ingebouwd ontwikkelaarsportaal biedt externe ontwikkelaars selfservice-toegang, API-sleutelbeheer en live OpenAPI-documentatie, terwijl abonnementsplannen en rate limiting het eenvoudig maken om uw API's te gelde te maken.
Met native Model Context Protocol (MCP) ondersteuning kan Fusio ook dienen als een integratiehub voor AI-agents, waarbij uw gegevens en services direct worden verbonden met LLM-workflows. Zelf-hosten op uw VPS houdt al het API-verkeer en de bedrijfslogica onder uw controle.
Key features van Fusio
Database naar API
Stel MySQL, PostgreSQL, MongoDB en andere gegevensbronnen beschikbaar als beheerde REST API's zonder boilerplate-code te schrijven.
Ontwikkelaarsportaal
Bied externe ontwikkelaars zelfbedienings-API-toegang, sleutelbeheer en live OpenAPI-documentatie in een gebrandmerkt portaal.
API-monetarisatie
Maak abonnementsplannen en tariefbeperkingsniveaus om kosten in rekening te brengen voor API-gebruik met configureerbare quota en facturatie-integratie.
MCP Integratie
Verbind uw API's rechtstreeks met AI-agentworkflows via native ondersteuning voor het Model Context Protocol voor LLM-toolintegratie.
SDK-generatie
Genereer automatisch client-SDK's voor alle belangrijke programmeertalen om integraties van API's van derden te versnellen.
Waarom zou je Fusio op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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