Open Archiver is een zelf-gehost, compliance-gecertificeerd e-mailarchiveringsplatform dat berichten opneemt van Gmail, Microsoft 365, generieke IMAP-servers en bulk PST- of MBOX-bestanden in een fraudebestendig lokaal archief. E-mails worden opgeslagen in het standaard .eml-formaat, gededupliceerd, versleuteld in rust en geïndexeerd door Meilisearch, waarbij Apache Tika bijlagen parseert, zodat elk woord in PDF's, Word-documenten en spreadsheets direct doorzoekbaar wordt.

Het zelf-hosten van Open Archiver bewaart elk bericht, elke bijlage en elk toegangslogboek op uw eigen infrastructuur, terwijl het nog steeds voldoet aan de bewaar-, juridische bewaring- en auditvereisten waar gereguleerde sectoren van afhankelijk zijn. Bestands-hashes detecteren manipulatie, bewaarbeleidsregels automatiseren levenscyclusbeheer en een onveranderlijk auditspoor registreert elke toegang.