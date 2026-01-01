Installeer Open Archiver met één-klik installatie.
Compliance-waardige open-source e-mailarchivering voor Gmail, Microsoft 365, IMAP en PST-importen met full-text zoekfunctie.
Kies een VPS-abonnement voor Open Archiver
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Archiver kunt bouwen
Open Archiver is een zelf-gehost, compliance-gecertificeerd e-mailarchiveringsplatform dat berichten opneemt van Gmail, Microsoft 365, generieke IMAP-servers en bulk PST- of MBOX-bestanden in een fraudebestendig lokaal archief. E-mails worden opgeslagen in het standaard .eml-formaat, gededupliceerd, versleuteld in rust en geïndexeerd door Meilisearch, waarbij Apache Tika bijlagen parseert, zodat elk woord in PDF's, Word-documenten en spreadsheets direct doorzoekbaar wordt.
Het zelf-hosten van Open Archiver bewaart elk bericht, elke bijlage en elk toegangslogboek op uw eigen infrastructuur, terwijl het nog steeds voldoet aan de bewaar-, juridische bewaring- en auditvereisten waar gereguleerde sectoren van afhankelijk zijn. Bestands-hashes detecteren manipulatie, bewaarbeleidsregels automatiseren levenscyclusbeheer en een onveranderlijk auditspoor registreert elke toegang.
Key features van Open Archiver
Universele e-mailinname
Verbind met Gmail, Microsoft 365, generieke IMAP-mailboxen, PST-archieven, MBOX-bestanden of gezipte .eml-exports voor eenmalige migraties en continue real-time synchronisatie.
Zoeken in bijlagen
Meilisearch indexeert elke e-mailtekst terwijl Apache Tika tekst extraheert uit PDF, DOCX, XLSX en andere bijlagen, zodat zoekopdrachten binnen documenten reiken.
Manipulatiebestendige opslag
Elke gearchiveerde e-mail en bijlage wordt gehasht bij opname, versleuteld in rust, en geverifieerd met een integriteitsrapport, zodat elke wijziging onmiddellijk wordt gedetecteerd.
Retentie en audit trail
Granulaire retentiebeleidsregels automatiseren levenscyclusbeheer, terwijl een onveranderlijk auditlogboek registreert wie welke berichten heeft geraadpleegd en wanneer voor compliance-rapportage.
Koppelbare opslag
Sla gearchiveerde e-mails op in het lokale VPS-bestandssysteem of op een S3-compatibele objectopslagbackend zoals AWS S3 of MinIO zonder de implementatie te wijzigen.
Draadreconstructie
Gespreksdetectie groepeert antwoorden en doorgestuurde berichten in volledige conversaties, zodat onderzoekers de volledige context van elk bericht in één oogopslag kunnen bekijken.
Waarom zou je Open Archiver op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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