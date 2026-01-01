Homebridge is een lichtgewicht Node.js-server die de iOS HomeKit API emuleert, waardoor Siri-bediening en Woning-app-integratie mogelijk wordt voor duizenden apparaten die het ecosysteem van Apple niet native ondersteunen. Met meer dan 2.000 door de community ontwikkelde plug-ins, verbindt het slimme verlichting, thermostaten, camera's en beveiligingssystemen van merken zoals Ring, Nest, TP-Link en Tuya tot een uniforme HomeKit-ervaring.

Homebridge draaien op een VPS zorgt voor 24/7 beschikbaarheid voor je HomeKit-automatiseringen, ongeacht lokale stroom- of netwerkomstandigheden, met persistente plug-inconfiguratie en betrouwbare toegang op afstand vanuit elke plek ter wereld.