Installeer Homebridge met één-klik installatie.
Lichtgewicht HomeKit-bridge die niet-Apple smarthome-apparaten verbindt met Siri en de Apple Woning-app via plugins.
Kies een VPS-abonnement voor Homebridge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Homebridge kunt bouwen
Homebridge is een lichtgewicht Node.js-server die de iOS HomeKit API emuleert, waardoor Siri-bediening en Woning-app-integratie mogelijk wordt voor duizenden apparaten die het ecosysteem van Apple niet native ondersteunen. Met meer dan 2.000 door de community ontwikkelde plug-ins, verbindt het slimme verlichting, thermostaten, camera's en beveiligingssystemen van merken zoals Ring, Nest, TP-Link en Tuya tot een uniforme HomeKit-ervaring.
Homebridge draaien op een VPS zorgt voor 24/7 beschikbaarheid voor je HomeKit-automatiseringen, ongeacht lokale stroom- of netwerkomstandigheden, met persistente plug-inconfiguratie en betrouwbare toegang op afstand vanuit elke plek ter wereld.
Key features van Homebridge
2.000+ Apparaatplugins
Community-plugins bestrijken vrijwel elk smart home-merk en -protocol, zodat je elk apparaat kunt toevoegen aan HomeKit zonder hardware te vervangen.
Webconfiguratie-UI
Homebridge Config UI X biedt een browsergebaseerde interface voor het installeren van plug-ins, het beheren van apparaten en het bekijken van logboeken zonder commandoregeltoegang.
Kindbrugmodus
Isoleer plugins in afzonderlijke onderliggende bridges om te voorkomen dat één slecht functionerende plugin je hele HomeKit-installatie platlegt.
Automatische plug-inupdates
Ontdek, installeer en update plugins direct vanuit de web-UI om apparaatintegraties up-to-date te houden zonder handmatige SSH-sessies.
Back-up en Herstellen
Ingebouwde back-upfunctionaliteit beschermt uw plug-inconfiguraties en HomeKit-koppelingsgegevens tegen onbedoeld verlies.
Waarom zou je Homebridge op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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