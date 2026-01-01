Installeer EmailEngine met één-klik installatie.
Zelf-gehoste e-mail API die IMAP- en SMTP-accounts verbindt en deze blootstelt als een uniforme REST-interface.
Kies een VPS-abonnement voor EmailEngine
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EmailEngine kunt bouwen
EmailEngine is een zelf-gehoste service die verbinding maakt met IMAP- en SMTP-mailboxen — inclusief Gmail, Outlook en elke standaardprovider — en alle e-mailbewerkingen beschikbaar stelt via één enkele REST API. In plaats van applicatiecode te schrijven die rechtstreeks met IMAP communiceert, registreren ontwikkelaars e-mailaccounts bij EmailEngine en verzenden, ontvangen, zoeken en synchroniseren ze e-mails via schone HTTP-eindpunten.
Door EmailEngine op uw eigen VPS te hosten, blijven e-mailaccountgegevens en berichtdata binnen uw eigen infrastructuur. EmailEngine beheert herverbindingen, versleuteling van inloggegevens en webhook-levering, zodat applicatiecode zich kan richten op bedrijfslogica in plaats van op de afhandeling van e-mailprotocollen. Een proefperiode van 14 dagen is inbegrepen; een licentie is vereist voor voortgezet productiegebruik.
Key features van EmailEngine
Uniforme e-mail REST API
Krijg toegang tot alle IMAP- en SMTP-bewerkingen — versturen, ontvangen, zoeken, synchroniseren — via één enkel HTTP-eindpunt, ongeacht de e-mailprovider.
Beheer van meerdere accounts
Registreer meerdere e-mailaccounts van elke provider en beheer alle inboxen via één consistente API zonder integratiewerk per provider.
Levering van webhook-gebeurtenissen
Ontvang real-time HTTP-meldingen wanneer nieuwe e-mails binnenkomen, berichten worden gelezen of de status van de mailbox verandert, zonder te pollen.
Versleuteling van inloggegevens
Alle opgeslagen e-mailaccountwachtwoorden en OAuth-tokens worden versleuteld met de hoofdsleutel die u configureert bij de implementatie.
SMTP-indieningsproxy
Verstuur e-mails namens geregistreerde accounts via een ingebouwde SMTP-proxy zonder ruwe inloggegevens bloot te stellen aan verzendservices.
Waarom zou je EmailEngine op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.