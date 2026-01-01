Jellystat is een open-source statistiekentoepassing, specifiek gebouwd voor de Jellyfin-mediaserver en geïnspireerd op de analysestijl van Tautulli voor Plex. Het maakt verbinding met de API van je Jellyfin-server en verzamelt continu afspeelgegevens, gebruikersactiviteit en bibliotheekinformatie, waarbij alles wordt gepresenteerd via interactieve grafieken en gedetailleerde dashboards per gebruiker.

Door Jellystat zelf te hosten op een VPS houd je je kijkgeschiedenis en serveranalyses volledig onder controle, vrij van trackingdiensten van derden. Een meegeleverde PostgreSQL-database bewaart historische afspeelgegevens bij containerupdates, en het ingebouwde back-upsysteem slaat je statistieken en configuratie op, zodat analyses upgrades en migraties overleven zonder handmatige export.