Installeer Jellystat met één klik installatie.
Open-source dashboard voor statistieken en inzichten voor Jellyfin-mediaserver met gedetailleerde afspeelregistratie en gebruikersanalyses.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jellystat kunt bouwen
Jellystat is een open-source statistiekentoepassing, specifiek gebouwd voor de Jellyfin-mediaserver en geïnspireerd op de analysestijl van Tautulli voor Plex. Het maakt verbinding met de API van je Jellyfin-server en verzamelt continu afspeelgegevens, gebruikersactiviteit en bibliotheekinformatie, waarbij alles wordt gepresenteerd via interactieve grafieken en gedetailleerde dashboards per gebruiker.
Door Jellystat zelf te hosten op een VPS houd je je kijkgeschiedenis en serveranalyses volledig onder controle, vrij van trackingdiensten van derden. Een meegeleverde PostgreSQL-database bewaart historische afspeelgegevens bij containerupdates, en het ingebouwde back-upsysteem slaat je statistieken en configuratie op, zodat analyses upgrades en migraties overleven zonder handmatige export.
Key features van Jellystat
Afspeeltracking
Elke Jellyfin-stream wordt opgenomen met gebruiker, item, apparaat en kijkduur, zodat u een complete geschiedenis van de activiteit van de mediaserver heeft.
Inzichten in gebruikersactiviteit
Dashboards per gebruiker tonen kijktijd, favoriete inhoud en kijkpatronen binnen het huishouden voor transparante uitsplitsingen van mediagebruik.
Bibliotheekstatistieken
Gedetailleerde uitsplitsingen van films, series en andere content per genre, codec en resolutie geven inzicht in de samenstelling van je mediabibliotheek.
Ingebouwde back-ups
Eén-klik back-up en herstel voor de Jellystat-database bewaart uw historische statistieken veilig tijdens upgrades, migraties en hostwijzigingen.
Veilige authenticatie
JWT-gebaseerde login beschermt het analysedashboard tegen openbare toegang zonder afhankelijk te zijn van Jellyfin-gebruikersaccounts voor aanmelding.
Waarom zou je Jellystat op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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