Implementeer M3DB met één-klik installatie.
Gedistribueerde tijdreeksdatabase en Prometheus externe opslagbackend gebouwd bij Uber voor metingen op planetaire schaal.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met M3DB kunt bouwen
M3DB is een open-source gedistribueerde tijdreeksdatabase die oorspronkelijk bij Uber is gebouwd om miljarden metingen per seconde op te nemen, op te slaan en op te vragen over duizenden hosts. Het combineert een ingebouwde etcd-gestuurde coördinator met een TSDB-engine met hoge compressie die speciaal is gebouwd voor monitoringworkloads, en stelt een Prometheus-compatibele remote read- en remote write-API plus PromQL-query's beschikbaar via de m3coordinator op poort 7201.
M3DB zelf hosten op je eigen VPS geeft je langdurige, kostenefficiënte retentie voor Prometheus- en Graphite-metrieken, volledige controle over namespaces en replicatie, en een enkele binary die kan schalen van een enkele node naar een wereldwijd multi-zone cluster naarmate je data groeit.
Key features van M3DB
Prometheus externe opslag
Gebruik M3DB als een drop-in langetermijn-backend voor Prometheus via remote read en remote write, waarbij jaren aan metrics worden bewaard zonder sampling.
PromQL query-engine
Query opgeslagen metrics met native PromQL via m3coordinator, waardoor M3DB compatibel is met Grafana en bestaande Prometheus-dashboards.
Hoge-compressie TSDB
Een speciaal ontwikkelde kolomopslagengine met Gorilla-achtige compressie houdt het schijfgebruik laag, zelfs bij miljoenen actieve tijdreeksen.
Configureerbare naamruimten
Definieer meerdere namespaces met onafhankelijke retentie, blokgroottes en resolutie om snelle zoekopdrachten in evenwicht te brengen met langetermijnopslagkosten.
Ingebedde etcd
De single-node image wordt geleverd met ingebedde etcd voor clustertopologie en -plaatsing, waardoor een externe coördinatiedienst overbodig wordt.
Grafietinname
Ingebouwde Graphite Carbon-ingestie stelt teams in staat om Graphite- en Prometheus-metrieken te consolideren in één opslaglaag met een uniforme query-API.
Waarom zou je M3DB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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