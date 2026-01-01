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Open-source helpdesk- en ticketsysteem voor IT-servicemanagement, klantenservice en procesautomatisering.

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KVM 2
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met OTOBO kunt bouwen

OTOBO is een volledig open-source, webgebaseerd ticketing- en servicebeheerplatform dat in 2019 is afgesplitst van ((OTRS)) Community Edition. Het biedt IT-helpdeskfunctionaliteiten van bedrijfsniveau — ticketwachtrijen, SLA-tracking, een ingebouwde FAQ/kennisbank, ITSM-workflows en een CMDB — zonder licentiekosten of vendor lock-in. OTOBO ondersteunt multichannelcommunicatie via e-mail, telefoon en webformulieren, en wordt geleverd met een regelgebaseerde automatiseringsengine die routing, escalaties en meldingen standaard afhandelt.

Door OTOBO zelf te hosten op je eigen VPS, heb je alle ticketgegevens, klantgegevens en SLA-rapporten onder controle. Deze template implementeert de volledige productiestack: de OTOBO webapplicatie en achtergronddaemon, MariaDB voor persistente opslag, een dedicated Elasticsearch-node voor snel zoeken in de volledige tekst van alle tickets, en Redis voor sessiecaching en prestaties.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van OTOBO

Meerkanaals ticketing

Ontvang en beheer tickets van e-mail, webformulieren en telefoon in één uniforme wachtrij met volledige auditgeschiedenis en gesprekken met discussielijnen.

SLA en escalatie

Definieer respons- en oplossingsdoelen per wachtrij of klant, met automatische escalatieregels en agentmeldingen wanneer deadlines naderen.

Ingebouwde kennisbank

Publiceer FAQ-artikelen voor zowel externe klanten als interne medewerkers, waardoor repetitieve tickets worden verminderd en de oplossing bij het eerste contact wordt versneld.

Krachtige automatisering

Gebruik de ingebouwde PostMaster-filters, tickettriggers en scheduler-taken om tickets automatisch te routeren, automatisch te beantwoorden en automatisch te sluiten zonder handmatige tussenkomst.

ITSM en CMDB

Breid OTOBO uit met de ITSM-module om configuratie-items, wijzigingsverzoeken en servicecatalogi te beheren in een gestructureerde CMDB.

Zoeken in volledige tekst

Elasticsearch-integratie levert direct zoeken in miljoenen tickets, notities en bijlagen, waardoor de reactietijden van medewerkers snel blijven op elke schaal.

Waarom zou je OTOBO op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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30 dagen geld-teruggarantie

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