Implementeer OTOBO in één-klik installatie.
Open-source helpdesk- en ticketsysteem voor IT-servicemanagement, klantenservice en procesautomatisering.
Kies een VPS-abonnement voor OTOBO
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OTOBO kunt bouwen
OTOBO is een volledig open-source, webgebaseerd ticketing- en servicebeheerplatform dat in 2019 is afgesplitst van ((OTRS)) Community Edition. Het biedt IT-helpdeskfunctionaliteiten van bedrijfsniveau — ticketwachtrijen, SLA-tracking, een ingebouwde FAQ/kennisbank, ITSM-workflows en een CMDB — zonder licentiekosten of vendor lock-in. OTOBO ondersteunt multichannelcommunicatie via e-mail, telefoon en webformulieren, en wordt geleverd met een regelgebaseerde automatiseringsengine die routing, escalaties en meldingen standaard afhandelt.
Door OTOBO zelf te hosten op je eigen VPS, heb je alle ticketgegevens, klantgegevens en SLA-rapporten onder controle. Deze template implementeert de volledige productiestack: de OTOBO webapplicatie en achtergronddaemon, MariaDB voor persistente opslag, een dedicated Elasticsearch-node voor snel zoeken in de volledige tekst van alle tickets, en Redis voor sessiecaching en prestaties.
Key features van OTOBO
Meerkanaals ticketing
Ontvang en beheer tickets van e-mail, webformulieren en telefoon in één uniforme wachtrij met volledige auditgeschiedenis en gesprekken met discussielijnen.
SLA en escalatie
Definieer respons- en oplossingsdoelen per wachtrij of klant, met automatische escalatieregels en agentmeldingen wanneer deadlines naderen.
Ingebouwde kennisbank
Publiceer FAQ-artikelen voor zowel externe klanten als interne medewerkers, waardoor repetitieve tickets worden verminderd en de oplossing bij het eerste contact wordt versneld.
Krachtige automatisering
Gebruik de ingebouwde PostMaster-filters, tickettriggers en scheduler-taken om tickets automatisch te routeren, automatisch te beantwoorden en automatisch te sluiten zonder handmatige tussenkomst.
ITSM en CMDB
Breid OTOBO uit met de ITSM-module om configuratie-items, wijzigingsverzoeken en servicecatalogi te beheren in een gestructureerde CMDB.
Zoeken in volledige tekst
Elasticsearch-integratie levert direct zoeken in miljoenen tickets, notities en bijlagen, waardoor de reactietijden van medewerkers snel blijven op elke schaal.
Waarom zou je OTOBO op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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