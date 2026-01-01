OTOBO is een volledig open-source, webgebaseerd ticketing- en servicebeheerplatform dat in 2019 is afgesplitst van ((OTRS)) Community Edition. Het biedt IT-helpdeskfunctionaliteiten van bedrijfsniveau — ticketwachtrijen, SLA-tracking, een ingebouwde FAQ/kennisbank, ITSM-workflows en een CMDB — zonder licentiekosten of vendor lock-in. OTOBO ondersteunt multichannelcommunicatie via e-mail, telefoon en webformulieren, en wordt geleverd met een regelgebaseerde automatiseringsengine die routing, escalaties en meldingen standaard afhandelt.

Door OTOBO zelf te hosten op je eigen VPS, heb je alle ticketgegevens, klantgegevens en SLA-rapporten onder controle. Deze template implementeert de volledige productiestack: de OTOBO webapplicatie en achtergronddaemon, MariaDB voor persistente opslag, een dedicated Elasticsearch-node voor snel zoeken in de volledige tekst van alle tickets, en Redis voor sessiecaching en prestaties.