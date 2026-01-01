Implementeer Flipt met één klik installatie.
Zelf-gehost platform voor feature flag-beheer met Git-native opslag en geavanceerde targetingmogelijkheden.
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Wat je met Flipt kunt bouwen
Flipt is een open-source feature flag management platform dat ontwikkelingsteams volledige controle geeft over hun releaseproces. Het stelt je in staat om flag-configuraties naast je code op te slaan in Git-repositories, en integreert met de code review-workflows die je team al gebruikt. De webinterface maakt het aanmaken van flags, het definiëren van gebruikerssegmenten en het configureren van percentage-gebaseerde uitrol toegankelijk voor iedereen in het team, zonder dat codeaanpassingen of herimplementaties nodig zijn.
Door Flipt zelf te hosten op je VPS blijven gevoelige feature flag-logica en gebruikersdoelgroepgegevens volledig binnen je infrastructuur, wat naleving van beveiligingsbeleid garandeert en vendor lock-in elimineert. Je krijgt dezelfde mogelijkheden als commerciële feature flag-diensten voor een fractie van de kosten.
Key features van Flipt
Git-Native Opslag
Sla feature flag-configuraties op in uw Git-repositories, waardoor u versiebeheer, codereview en een auditgeschiedenis krijgt voor elke wijziging.
Geavanceerde targeting
Definieer gebruikerssegmenten met aangepaste attributen om functies uit te rollen naar specifieke groepen vóór een volledige release.
Percentage-uitrollen
Breng functies geleidelijk uit naar een percentage van de gebruikers, waardoor het risico wordt verminderd en datagestuurde beslissingen mogelijk worden gemaakt vóór volledige implementatie.
REST- en gRPC-API's
Uitgebreide API's en client-SDK's voor populaire talen laten elke applicatie vlaggen evalueren met minimale latentie.
Ondersteuning voor meerdere omgevingen
Beheer afzonderlijke vlagconfiguraties voor ontwikkel-, staging- en productieomgevingen vanaf één enkele instantie.
Waarom zou je Flipt op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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