Flipt is een open-source feature flag management platform dat ontwikkelingsteams volledige controle geeft over hun releaseproces. Het stelt je in staat om flag-configuraties naast je code op te slaan in Git-repositories, en integreert met de code review-workflows die je team al gebruikt. De webinterface maakt het aanmaken van flags, het definiëren van gebruikerssegmenten en het configureren van percentage-gebaseerde uitrol toegankelijk voor iedereen in het team, zonder dat codeaanpassingen of herimplementaties nodig zijn.

Door Flipt zelf te hosten op je VPS blijven gevoelige feature flag-logica en gebruikersdoelgroepgegevens volledig binnen je infrastructuur, wat naleving van beveiligingsbeleid garandeert en vendor lock-in elimineert. Je krijgt dezelfde mogelijkheden als commerciële feature flag-diensten voor een fractie van de kosten.