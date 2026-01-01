Mayan EDMS is een gratis, open-source documentbeheersysteem van bedrijfsniveau dat de documenten van uw organisatie vastlegt, opslaat, organiseert en ophaalt via een overzichtelijke webinterface. Gebouwd op Django en wereldwijd gebruikt in de gezondheidszorg, juridische sector, overheid en financiële organisaties, biedt Mayan OCR, full-text zoeken, geautomatiseerde workflows, fijnmazige rolgebaseerde toegangscontrole, versiegeschiedenis en metadatagestuurde archiefkasten — functies die doorgaans te vinden zijn in commerciële DMS-producten die duizenden dollars per gebruiker kosten.

Zelf-hosting van Mayan EDMS op uw VPS houdt elk document, auditlogboek en workflow binnen uw infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan. Documenten worden versleuteld opgeslagen en het uitgebreide permissiesysteem stelt u in staat om de zichtbaarheid te scheiden tussen afdelingen, klanten of compliance-bereiken.