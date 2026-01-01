Tot wel 69% korting voor Mayan EDMS

Installeer Mayan EDMS met één-klik installatie.

Open-source bedrijfsdocumentbeheer met OCR, full-text zoeken, workflows, op rollen gebaseerde machtigingen en versiebeheer.

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AI-beheerde VPS
7,79/mnd
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Installeer Mayan EDMS met één-klik installatie.

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65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 4
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10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Mayan EDMS kunt bouwen

Mayan EDMS is een gratis, open-source documentbeheersysteem van bedrijfsniveau dat de documenten van uw organisatie vastlegt, opslaat, organiseert en ophaalt via een overzichtelijke webinterface. Gebouwd op Django en wereldwijd gebruikt in de gezondheidszorg, juridische sector, overheid en financiële organisaties, biedt Mayan OCR, full-text zoeken, geautomatiseerde workflows, fijnmazige rolgebaseerde toegangscontrole, versiegeschiedenis en metadatagestuurde archiefkasten — functies die doorgaans te vinden zijn in commerciële DMS-producten die duizenden dollars per gebruiker kosten.

Zelf-hosting van Mayan EDMS op uw VPS houdt elk document, auditlogboek en workflow binnen uw infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan. Documenten worden versleuteld opgeslagen en het uitgebreide permissiesysteem stelt u in staat om de zichtbaarheid te scheiden tussen afdelingen, klanten of compliance-bereiken.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Mayan EDMS

OCR en fulltext zoeken

Ingebouwde OCR extraheert tekst uit gescande PDF's en afbeeldingen, en indexeert elk woord voor directe full-text zoekopdrachten in de gehele documentbibliotheek.

Geautomatiseerde workflows

Definieer goedkeuringsworkflows met meerdere stappen met voorwaardelijke routering, parallelle beoordeling en geactiveerde acties bij documentstatusovergangen.

Op rollen gebaseerde machtigingen

Granulaire toegangscontrole op document-, dossier- en metadatatype-niveau stelt u in staat de zichtbaarheid te scheiden per afdeling, klant of nalevingsbereik.

Kasten en metadata

Organiseer documenten in hiërarchische kasten met aangepaste metadatavelden, slimme archiveringsregels en tag-gebaseerde filtering voor snel terugvinden.

Versiegeschiedenis en auditlogboek

Elke upload, bewerking, opmerking en weergave wordt van een versie voorzien en gecontroleerd, wat een complete bewakingsketen biedt voor naleving en wettelijke vereisten.

REST API en integraties

Een uitgebreid REST API- en webhook-systeem maakt het eenvoudig om Mayan te integreren met bestaande CRM's, ERP en elektronische handtekeningplatforms.

Waarom zou je Mayan EDMS op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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