Installeer Mayan EDMS met één-klik installatie.
Open-source bedrijfsdocumentbeheer met OCR, full-text zoeken, workflows, op rollen gebaseerde machtigingen en versiebeheer.
Kies een VPS-abonnement voor Mayan EDMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mayan EDMS kunt bouwen
Mayan EDMS is een gratis, open-source documentbeheersysteem van bedrijfsniveau dat de documenten van uw organisatie vastlegt, opslaat, organiseert en ophaalt via een overzichtelijke webinterface. Gebouwd op Django en wereldwijd gebruikt in de gezondheidszorg, juridische sector, overheid en financiële organisaties, biedt Mayan OCR, full-text zoeken, geautomatiseerde workflows, fijnmazige rolgebaseerde toegangscontrole, versiegeschiedenis en metadatagestuurde archiefkasten — functies die doorgaans te vinden zijn in commerciële DMS-producten die duizenden dollars per gebruiker kosten.
Zelf-hosting van Mayan EDMS op uw VPS houdt elk document, auditlogboek en workflow binnen uw infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan. Documenten worden versleuteld opgeslagen en het uitgebreide permissiesysteem stelt u in staat om de zichtbaarheid te scheiden tussen afdelingen, klanten of compliance-bereiken.
Key features van Mayan EDMS
OCR en fulltext zoeken
Ingebouwde OCR extraheert tekst uit gescande PDF's en afbeeldingen, en indexeert elk woord voor directe full-text zoekopdrachten in de gehele documentbibliotheek.
Geautomatiseerde workflows
Definieer goedkeuringsworkflows met meerdere stappen met voorwaardelijke routering, parallelle beoordeling en geactiveerde acties bij documentstatusovergangen.
Op rollen gebaseerde machtigingen
Granulaire toegangscontrole op document-, dossier- en metadatatype-niveau stelt u in staat de zichtbaarheid te scheiden per afdeling, klant of nalevingsbereik.
Kasten en metadata
Organiseer documenten in hiërarchische kasten met aangepaste metadatavelden, slimme archiveringsregels en tag-gebaseerde filtering voor snel terugvinden.
Versiegeschiedenis en auditlogboek
Elke upload, bewerking, opmerking en weergave wordt van een versie voorzien en gecontroleerd, wat een complete bewakingsketen biedt voor naleving en wettelijke vereisten.
REST API en integraties
Een uitgebreid REST API- en webhook-systeem maakt het eenvoudig om Mayan te integreren met bestaande CRM's, ERP en elektronische handtekeningplatforms.
Waarom zou je Mayan EDMS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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