Implementeer Appsmith met één-klik installatie.
Open-source low-code platform voor het bouwen van interne tools, beheerderspanelen en dashboards met drag-and-drop snelheid.
Kies een VPS-abonnement voor Appsmith
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Appsmith kunt bouwen
Appsmith is een toonaangevend open-source low-code platform dat ontwikkelaars in staat stelt om aangepaste interne tools, beheerderspanelen en dashboards te bouwen in uren in plaats van weken. Een drag-and-drop widgetbibliotheek, native connectoren voor meer dan 25 databases en volledige JavaScript-ondersteuning voor bedrijfslogica betekenen dat u werkende applicaties kunt leveren zonder een frontend helemaal opnieuw te bouwen of te wachten op engineeringcycli.
Het zelf hosten van Appsmith op uw VPS houdt databasegegevens, API-sleutels en gevoelige bedrijfsgegevens volledig binnen uw infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen gegevens die uw netwerk verlaten, en volledige controle over toegangsbeleid, back-upstrategieën en schaalbaarheid naarmate uw interne toolingportfolio groeit.
Key features van Appsmith
Visuele Drag-and-Drop Builder
Stel interfaces samen uit meer dan 45 vooraf gebouwde widgets, waaronder tabellen, grafieken, formulieren en kaarten, zodat ontwikkelaars gepolijste interne tools kunnen produceren zonder frontend code te schrijven.
25+ databaseconnectoren
Maak native verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch en meer, plus elke REST- of GraphQL API, waardoor u direct toegang krijgt tot uw gehele datastack vanaf één enkel platform.
JavaScript Bedrijfslogica
Schrijf aangepaste JavaScript naast visuele componenten om complexe datatransformaties, voorwaardelijke logica en workflows met meerdere stappen af te handelen die no-code tools niet kunnen uitdrukken.
Git-gebaseerd versiebeheer
Wijzigingen in applicatiecode bijhouden in Git, waardoor codereviews, terugdraaiacties en gezamenlijke ontwikkelingsworkflows mogelijk worden die software-engineeringdiscipline naar interne tools brengen.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Wijs gedetailleerde machtigingen toe op applicatie-, pagina- en widgetniveau, zodat de juiste personen elke tool kunnen bekijken of bewerken zonder gevoelige bewerkingen bloot te stellen aan de hele organisatie.
Waarom zou je Appsmith op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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