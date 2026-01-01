Appsmith is een toonaangevend open-source low-code platform dat ontwikkelaars in staat stelt om aangepaste interne tools, beheerderspanelen en dashboards te bouwen in uren in plaats van weken. Een drag-and-drop widgetbibliotheek, native connectoren voor meer dan 25 databases en volledige JavaScript-ondersteuning voor bedrijfslogica betekenen dat u werkende applicaties kunt leveren zonder een frontend helemaal opnieuw te bouwen of te wachten op engineeringcycli.

Het zelf hosten van Appsmith op uw VPS houdt databasegegevens, API-sleutels en gevoelige bedrijfsgegevens volledig binnen uw infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen gegevens die uw netwerk verlaten, en volledige controle over toegangsbeleid, back-upstrategieën en schaalbaarheid naarmate uw interne toolingportfolio groeit.