Dufs is een lichtgewicht open-source bestandsserver waarmee u bestanden kunt bekijken, uploaden, downloaden en beheren via een schone webinterface. Het ondersteunt WebDAV, zodat u uw opslag als een netwerkschijf kunt koppelen op Windows, macOS of Linux met behulp van elke standaard bestandsbeheerclient — geen extra software nodig op het verbindende apparaat.

Door Dufs zelf te hosten op uw VPS blijven uw bestanden op infrastructuur die u volledig beheert, zonder kosten voor cloudopslag, zonder bestandsgroottelimieten van leveranciers en zonder toegang van derden tot uw gegevens. Configureer lees-schrijf- of alleen-lezen toegangsregels per map, beveilig paden met inloggegevens en deel bestanden veilig via HTTPS via de ingebouwde Traefik-integratie.