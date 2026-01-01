Dufs implementeren met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste bestandsserver met een schone webinterface, WebDAV-ondersteuning en toegangscontrole per pad.
Kies een VPS-abonnement voor Dufs
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dufs kunt bouwen
Dufs is een lichtgewicht open-source bestandsserver waarmee u bestanden kunt bekijken, uploaden, downloaden en beheren via een schone webinterface. Het ondersteunt WebDAV, zodat u uw opslag als een netwerkschijf kunt koppelen op Windows, macOS of Linux met behulp van elke standaard bestandsbeheerclient — geen extra software nodig op het verbindende apparaat.
Door Dufs zelf te hosten op uw VPS blijven uw bestanden op infrastructuur die u volledig beheert, zonder kosten voor cloudopslag, zonder bestandsgroottelimieten van leveranciers en zonder toegang van derden tot uw gegevens. Configureer lees-schrijf- of alleen-lezen toegangsregels per map, beveilig paden met inloggegevens en deel bestanden veilig via HTTPS via de ingebouwde Traefik-integratie.
Key features van Dufs
Webbestandsbrowser
Bestanden bladeren, uploaden, downloaden, hernoemen en verwijderen vanuit elke browser zonder aanvullende clientsoftware te installeren.
WebDAV-protocol
Koppel uw Dufs-server als een systeemeigen netwerkschijf op Windows, macOS of Linux met behulp van de ingebouwde WebDAV-ondersteuning van het besturingssysteem.
Toegangscontrole per pad
Pas afzonderlijke lees-schrijf- of alleen-lezen regels toe op verschillende mappen, elk beveiligd met individuele inloggegevens.
Bestand zoeken en voorvertonen
Zoek in uw opgeslagen bestanden op naam en bekijk veelvoorkomende formaten zoals afbeeldingen, tekst en video direct in de browser.
Enkele container
Draait als één lichtgewicht container zonder externe database — eenvoudig te back-uppen, migreren en onderhouden.
Waarom zou je Dufs op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.