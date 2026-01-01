Installeer Mopidy met één-klik installatie.
Uitbreidbare Python-muziekserver die streamt vanaf lokale bestanden, Spotify, SoundCloud, TuneIn en meer via één browserinterface.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mopidy kunt bouwen
Mopidy is een uitbreidbare muziekserver geschreven in Python die tientallen audiobronnen samenbrengt achter één afspeelwachtrij. Met geïnstalleerde bijpassende extensies kan het lokale bestanden streamen naast Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts en internetradio, terwijl het deze beschikbaar maakt via MPD, HTTP en JSON-RPC API's, zodat elke MPD-client of webfrontend dezelfde bibliotheek kan aansturen.
Deze template bundelt Mopidy samen met de populaire Iris webfrontend, waardoor je een browsergebaseerde interface krijgt voor het doorbladeren van bibliotheken, het samenstellen van wachtrijen en het beheren van afspeellijsten vanaf elk apparaat. Zelf Mopidy hosten op een VPS houdt je geaggregeerde muziekbronnen achter één enkel privé-eindpunt zonder abonnementskosten per bron, afgezien van de upstream providers die je al gebruikt.
Key features van Mopidy
Iris web frontend
Gebundelde Iris-extensie biedt een verfijnde browser-interface voor het doorbladeren van bronnen, het in de wachtrij plaatsen van nummers en het beheren van afspeellijsten vanaf desktop of mobiel.
Afspelen vanuit meerdere bronnen
Installeer extensies om Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts en lokale bestanden samen te voegen in één uniforme wachtrij.
MPD-protocolondersteuning
Spreekt het Music Player Daemon-protocol op poort 6600, zodat elke MPD-client zoals ncmpcpp, M.A.L.P. of Cantata de weergave kan bedienen.
Pip-installeerbare extensies
Voeg nieuwe bronnen toe tijdens de implementatie via de PIP_PACKAGES variabele zonder de image opnieuw op te bouwen of configuratiebestanden te bewerken.
JSON-RPC HTTP API
Volledige HTTP- en WebSocket API stelt u in staat om aangepaste controllers, stemassistenten of domotica-triggers te bouwen rond dezelfde engine.
Snapcast gereed
De standaard audiopijplijn schrijft naar een Snapcast FIFO, zodat u er gesynchroniseerde weergave in meerdere kamers bovenop kunt leggen wanneer u die nodig heeft.
Waarom zou je Mopidy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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