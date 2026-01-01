Mopidy is een uitbreidbare muziekserver geschreven in Python die tientallen audiobronnen samenbrengt achter één afspeelwachtrij. Met geïnstalleerde bijpassende extensies kan het lokale bestanden streamen naast Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts en internetradio, terwijl het deze beschikbaar maakt via MPD, HTTP en JSON-RPC API's, zodat elke MPD-client of webfrontend dezelfde bibliotheek kan aansturen.

Deze template bundelt Mopidy samen met de populaire Iris webfrontend, waardoor je een browsergebaseerde interface krijgt voor het doorbladeren van bibliotheken, het samenstellen van wachtrijen en het beheren van afspeellijsten vanaf elk apparaat. Zelf Mopidy hosten op een VPS houdt je geaggregeerde muziekbronnen achter één enkel privé-eindpunt zonder abonnementskosten per bron, afgezien van de upstream providers die je al gebruikt.