imgproxy is een krachtige, zelfstandige server voor on-the-fly beeldverwerking. In plaats van code voor beeldmanipulatie in uw applicatie te schrijven of per-transformatie SaaS-kosten te betalen, implementeert u imgproxy één keer en transformeert u afbeeldingen via URL-parameters. Formaat wijzigen, bijsnijden, converteren, watermerken en afbeeldingen optimaliseren door een URL te maken — geen wijzigingen in uw afbeeldingsopslag of leveringspipeline vereist.

Gebouwd op libvips, verwerkt imgproxy afbeeldingen aanzienlijk sneller dan ImageMagick met een lager geheugengebruik. Het ondersteunt JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF en meer, met automatische formaatselectie voor de beste kwaliteit-tot-grootteverhouding. Zelf-hosting geeft u onbeperkte beeldtransformaties tegen een vaste VPS-kostprijs zonder per-aanvraag prijzen.