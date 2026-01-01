Installeer imgproxy met één klik.
Snelle en veilige on-the-fly beeldverwerkingsserver die afbeeldingen verkleint, converteert en optimaliseert via eenvoudige URL-gebaseerde verzoeken.
Kies een VPS-abonnement voor imgproxy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met imgproxy kunt bouwen
imgproxy is een krachtige, zelfstandige server voor on-the-fly beeldverwerking. In plaats van code voor beeldmanipulatie in uw applicatie te schrijven of per-transformatie SaaS-kosten te betalen, implementeert u imgproxy één keer en transformeert u afbeeldingen via URL-parameters. Formaat wijzigen, bijsnijden, converteren, watermerken en afbeeldingen optimaliseren door een URL te maken — geen wijzigingen in uw afbeeldingsopslag of leveringspipeline vereist.
Gebouwd op libvips, verwerkt imgproxy afbeeldingen aanzienlijk sneller dan ImageMagick met een lager geheugengebruik. Het ondersteunt JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF en meer, met automatische formaatselectie voor de beste kwaliteit-tot-grootteverhouding. Zelf-hosting geeft u onbeperkte beeldtransformaties tegen een vaste VPS-kostprijs zonder per-aanvraag prijzen.
Key features van imgproxy
URL-gebaseerde verwerking
Transformeer afbeeldingen door een URL te maken — geen codewijzigingen, geen herwerking van de afbeeldingspipeline en geen SDK's om in uw applicatie te installeren.
Formaatconversie
Automatisch WebP of AVIF aanbieden aan browsers die ze ondersteunen, met terugval naar JPEG of PNG voor oudere clients.
Ondersteuning voor cloudopslag
Haal bronafbeeldingen rechtstreeks op van S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, of elke HTTP-URL zonder bestanden naar de server te kopiëren.
Bescherming tegen afbeeldingsbommen
Ingebouwde limieten voor bronresolutie en bestandsgrootte voorkomen decompressieaanvallen die het servergeheugen kunnen uitputten.
URL-ondertekening
Cryptografische URL-handtekeningen voorkomen ongeoorloofd gebruik van uw imgproxy-instantie als een algemeen openbaar afbeeldingsproxy.
Waarom zou je imgproxy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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