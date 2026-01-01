Implementeer Dependency-Track met één-klik installatie.
Open-source platform voor componentanalyse dat continu software-stuklijsten controleert op kwetsbaarheden, verouderde componenten en licentierisico.
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Wat je met Dependency-Track kunt bouwen
Dependency-Track is een vlaggenschipproject van OWASP dat beveiligings- en engineeringteams continu inzicht geeft in het risico van de softwaretoeleveringsketen. Het neemt Software Bill of Materials (SBOM)-documenten in CycloneDX-formaat op en analyseert elk onderdeel aan de hand van gezaghebbende kwetsbaarheidsbronnen, waaronder de National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB — zodat een enkele CVE-openbaarmaking onmiddellijk verschijnt in elk project dat de betreffende bibliotheek levert.
Door Dependency-Track zelf te hosten, blijven SBOM's en kwetsbaarheidsbevindingen over uw bedrijfseigen applicaties volledig binnen uw infrastructuur, wat belangrijk is voor organisaties die onderworpen zijn aan regelgevende of contractuele beperkingen met betrekking tot waar supply-chain telemetrie mag worden opgeslagen. De door PostgreSQL ondersteunde implementatie behoudt een volledig auditspoor van componentinventarissen en beleidsbeslissingen voor elke release.
Key features van Dependency-Track
SBOM-inname
Accepteert CycloneDX stuklijsten rechtstreeks van CI/CD-pijplijnen, buildtools en SCA-scanners — geen agentinstallatie vereist op applicatiehosts.
Kwetsbaarheidsinlichtingen uit meerdere bronnen
Koppelt elk onderdeel aan de NVD, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB, zodat nieuw bekendgemaakte CVE's onmiddellijk zichtbaar worden in alle getroffen projecten.
Beleidsengine
Beleid definiëren en afdwingen voor de ernst van kwetsbaarheden, licentiefamilies en de leeftijd van componenten, en CI-builds laten mislukken wanneer projecten de organisatorische standaarden schenden.
Licentieconformiteit
Identificeert elke licentie binnen de afhankelijkheidsgrafiek en markeert incompatibele of beperkte licenties voordat ze in een release terechtkomen.
EPSS en exploitatiecontext
Prioriteert bevindingen met behulp van het Exploit Prediction Scoring System en bekende misbruikte indicatoren, waarbij de herstelinspanning wordt gericht op de kwetsbaarheden die het meest waarschijnlijk zullen worden aangevallen.
REST API en webhooks
Volledige REST API en uitgaande meldingen naar Slack, Microsoft Teams, Jira en webhooks laten u bevindingen koppelen aan bestaande ticketing- en waarschuwingsworkflows.
Waarom zou je Dependency-Track op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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