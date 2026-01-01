Dependency-Track is een vlaggenschipproject van OWASP dat beveiligings- en engineeringteams continu inzicht geeft in het risico van de softwaretoeleveringsketen. Het neemt Software Bill of Materials (SBOM)-documenten in CycloneDX-formaat op en analyseert elk onderdeel aan de hand van gezaghebbende kwetsbaarheidsbronnen, waaronder de National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB — zodat een enkele CVE-openbaarmaking onmiddellijk verschijnt in elk project dat de betreffende bibliotheek levert.

Door Dependency-Track zelf te hosten, blijven SBOM's en kwetsbaarheidsbevindingen over uw bedrijfseigen applicaties volledig binnen uw infrastructuur, wat belangrijk is voor organisaties die onderworpen zijn aan regelgevende of contractuele beperkingen met betrekking tot waar supply-chain telemetrie mag worden opgeslagen. De door PostgreSQL ondersteunde implementatie behoudt een volledig auditspoor van componentinventarissen en beleidsbeslissingen voor elke release.