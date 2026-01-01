Tot wel 69% korting voor Dependency-Track

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Open-source platform voor componentanalyse dat continu software-stuklijsten controleert op kwetsbaarheden, verouderde componenten en licentierisico.

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Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
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400 GB NVMe-schijfruimte
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Snelle toegang tot container logs
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NVMe SSD-opslag
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Openbare API
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Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Dependency-Track kunt bouwen

Dependency-Track is een vlaggenschipproject van OWASP dat beveiligings- en engineeringteams continu inzicht geeft in het risico van de softwaretoeleveringsketen. Het neemt Software Bill of Materials (SBOM)-documenten in CycloneDX-formaat op en analyseert elk onderdeel aan de hand van gezaghebbende kwetsbaarheidsbronnen, waaronder de National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB — zodat een enkele CVE-openbaarmaking onmiddellijk verschijnt in elk project dat de betreffende bibliotheek levert.

Door Dependency-Track zelf te hosten, blijven SBOM's en kwetsbaarheidsbevindingen over uw bedrijfseigen applicaties volledig binnen uw infrastructuur, wat belangrijk is voor organisaties die onderworpen zijn aan regelgevende of contractuele beperkingen met betrekking tot waar supply-chain telemetrie mag worden opgeslagen. De door PostgreSQL ondersteunde implementatie behoudt een volledig auditspoor van componentinventarissen en beleidsbeslissingen voor elke release.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Dependency-Track

SBOM-inname

Accepteert CycloneDX stuklijsten rechtstreeks van CI/CD-pijplijnen, buildtools en SCA-scanners — geen agentinstallatie vereist op applicatiehosts.

Kwetsbaarheidsinlichtingen uit meerdere bronnen

Koppelt elk onderdeel aan de NVD, GitHub Advisories, OSS Index en VulnDB, zodat nieuw bekendgemaakte CVE's onmiddellijk zichtbaar worden in alle getroffen projecten.

Beleidsengine

Beleid definiëren en afdwingen voor de ernst van kwetsbaarheden, licentiefamilies en de leeftijd van componenten, en CI-builds laten mislukken wanneer projecten de organisatorische standaarden schenden.

Licentieconformiteit

Identificeert elke licentie binnen de afhankelijkheidsgrafiek en markeert incompatibele of beperkte licenties voordat ze in een release terechtkomen.

EPSS en exploitatiecontext

Prioriteert bevindingen met behulp van het Exploit Prediction Scoring System en bekende misbruikte indicatoren, waarbij de herstelinspanning wordt gericht op de kwetsbaarheden die het meest waarschijnlijk zullen worden aangevallen.

REST API en webhooks

Volledige REST API en uitgaande meldingen naar Slack, Microsoft Teams, Jira en webhooks laten u bevindingen koppelen aan bestaande ticketing- en waarschuwingsworkflows.

Waarom zou je Dependency-Track op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
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