Installeer Navidrome met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver die je persoonlijke collectie overal afspeelt via browser of Subsonic-compatibele apps.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Navidrome kunt bouwen
Navidrome is een lichtgewicht, snelle muziekstreamingserver die je Spotify-achtige toegang geeft tot je eigen muziekcollectie vanaf elk apparaat. Het scant automatisch je muziekmappen, extraheert metadata en serveert MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- en OPUS-bestanden via een moderne webinterface en een Subsonic-compatibele API die wordt ondersteund door tientallen mobiele apps, waaronder DSub, Symfonium en Feishin. Ondersteuning voor meerdere gebruikers betekent dat elke luisteraar zijn eigen afspeellijsten, beoordelingen en luisterstatistieken krijgt.
Navidrome zelf hosten betekent permanente toegang tot elk album dat je bezit, ongeacht licentiewijzigingen of het stopzetten van diensten. Er zijn geen abonnementskosten, geen compressie van audiokwaliteit en geen gedragstracking — alleen je muziek, gestreamd vanaf je eigen infrastructuur in volledige kwaliteit.
Key features van Navidrome
Subsonic API Compatibel
Werkt met tientallen mobiele apps op iOS en Android, zodat u uw favoriete speler kunt kiezen zonder vast te zitten aan een eigen client.
Ondersteuning voor meerdere formaten
Streamt MP3, FLAC, AAC, OGG en OPUS met on-the-fly transcodering om de bitrate aan te passen voor langzamere verbindingen zonder verlies van bronkwaliteit.
Automatische bibliotheekscan
Scant automatisch muziekmappen volgens een configureerbaar schema, waarbij metadata en albumhoezen worden geëxtraheerd, zodat uw bibliotheek actueel blijft wanneer u bestanden toevoegt.
Multi-user luisteren
Elke gebruiker krijgt onafhankelijke afspeellijsten, sterbeoordelingen en luistergeschiedenis op een gedeelde server zonder iemand anders te storen.
Last.fm Scrobbelen
Houdt automatisch je luistergeschiedenis bij op Last.fm en ListenBrainz, waardoor je afspeelaantallen en muziekprofiel up-to-date blijven.
Waarom zou je Navidrome op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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