ChartDB is een browsergebaseerde database diagrameditor waarmee ontwikkelaars en DBA's elk databaseschema kunnen visualiseren zonder de tool rechtstreeks met hun database te verbinden. Eén enkele "Smart Query" — een SQL-instructie die u in uw eigen client uitvoert — retourneert schemametadata als JSON. Plak deze in ChartDB en het genereert onmiddellijk een volledig interactief ERD, zonder account, zonder opgeslagen inloggegevens en zonder dat er ooit een databasewachtwoord uw terminal verlaat.

De AI-gestuurde DDL-exportfunctie genereert migratiescripts tussen databasedialecten, wat nuttig is voor teams die cross-database migraties plannen of schemawijzigingen documenteren voor beoordeling. Door ChartDB zelf te hosten, blijft alle schemainformatie binnen uw eigen infrastructuur in plaats van bij een cloudtool van derden.