Implementeer ChartDB met één-klik installatie.
Open-source database diagram editor die direct elk schema visualiseert vanuit één enkele SQL-query, geen opgeslagen inloggegevens vereist.
Kies een VPS-abonnement voor ChartDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ChartDB kunt bouwen
ChartDB is een browsergebaseerde database diagrameditor waarmee ontwikkelaars en DBA's elk databaseschema kunnen visualiseren zonder de tool rechtstreeks met hun database te verbinden. Eén enkele "Smart Query" — een SQL-instructie die u in uw eigen client uitvoert — retourneert schemametadata als JSON. Plak deze in ChartDB en het genereert onmiddellijk een volledig interactief ERD, zonder account, zonder opgeslagen inloggegevens en zonder dat er ooit een databasewachtwoord uw terminal verlaat.
De AI-gestuurde DDL-exportfunctie genereert migratiescripts tussen databasedialecten, wat nuttig is voor teams die cross-database migraties plannen of schemawijzigingen documenteren voor beoordeling. Door ChartDB zelf te hosten, blijft alle schemainformatie binnen uw eigen infrastructuur in plaats van bij een cloudtool van derden.
Key features van ChartDB
Slimme query import
Plak een enkel SQL-queryresultaat om direct een complete ERD te genereren — geen directe databaseverbinding of opgeslagen inloggegevens vereist.
AI DDL-export
Genereer SQL-migratiescripts tussen databasedialecten, om teams te helpen cross-database migraties te plannen of schemadocumentatie te produceren.
10+ databaseondersteuning
Werkt standaard met PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase en meer.
Interactieve editor
Annoteer, herschik en verfijn diagrammen met een drag-and-drop-interface die is ontworpen voor complexe, multi-tabel schema's.
Meerdere exportformaten
Exporteer diagrammen als SQL, DBML, JSON, PNG, JPG of SVG voor documentatie, delen of integratie met andere tools.
Waarom zou je ChartDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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