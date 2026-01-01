Installeer Rocket.Chat met één klik installatie.
Open-source teamcommunicatieplatform met realtime berichten, videogesprekken en volledig gegevensbeheer.
Kies een VPS-abonnement voor Rocket.Chat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rocket.Chat kunt bouwen
Rocket.Chat is een volledig open-source teamcommunicatieplatform dat wordt vertrouwd door meer dan 12 miljoen gebruikers en is geïmplementeerd in duizenden organisaties wereldwijd, waaronder NASA, de Amerikaanse marine en Deutsche Telekom. Het biedt kanalen, directe berichten, videoconferenties, het delen van bestanden, schermdeling en een uitgebreid integratie-ecosysteem — allemaal zonder afhankelijk te zijn van infrastructuur van derden.
Rocket.Chat zelf hosten op je eigen VPS geeft je team een privé communicatiehub zonder kosten per gebruiker en met volledige controle over je gegevens. Deze implementatie maakt gebruik van MongoDB met een replicaset voor hoge gegevensintegriteit, zodat je berichten, bestanden en gespreksgeschiedenis duurzaam en toegankelijk blijven. Het initiële beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt met de referenties die zijn geconfigureerd tijdens de implementatie.
Key features van Rocket.Chat
Realtime berichten
Georganiseerde teamgesprekken in permanente kanalen met threads, reacties, berichten vastzetten en zoeken in de volledige tekst in de hele geschiedenis.
Video- en audiogesprekken
Ingebouwde videoconferenties met scherm delen via Jitsi, BigBlueButton of native WebRTC — geen externe vergadertools vereist.
Omnichannel inbox
Beheer klantgesprekken van LiveChat, e-mail, WhatsApp, Telegram en andere kanalen in één uniforme inbox.
Bedrijfsbeveiliging
LDAP, SAML SSO, tweefactorauthenticatie, end-to-end encryptie en gedetailleerde rolgebaseerde toegangscontrole voor omgevingen met hoge compliance-eisen.
Uitgebreide integraties
Maak verbinding met GitHub, Jira, GitLab en honderden andere tools via webhooks, slash-commando's en een ingebouwde app-marktplaats.
Waarom zou je Rocket.Chat op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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