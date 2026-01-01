Rocket.Chat is een volledig open-source teamcommunicatieplatform dat wordt vertrouwd door meer dan 12 miljoen gebruikers en is geïmplementeerd in duizenden organisaties wereldwijd, waaronder NASA, de Amerikaanse marine en Deutsche Telekom. Het biedt kanalen, directe berichten, videoconferenties, het delen van bestanden, schermdeling en een uitgebreid integratie-ecosysteem — allemaal zonder afhankelijk te zijn van infrastructuur van derden.

Rocket.Chat zelf hosten op je eigen VPS geeft je team een privé communicatiehub zonder kosten per gebruiker en met volledige controle over je gegevens. Deze implementatie maakt gebruik van MongoDB met een replicaset voor hoge gegevensintegriteit, zodat je berichten, bestanden en gespreksgeschiedenis duurzaam en toegankelijk blijven. Het initiële beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt met de referenties die zijn geconfigureerd tijdens de implementatie.