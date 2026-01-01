Checkmate is een open-source server monitoring applicatie die de uptime, prestaties en gezondheid van je servers en diensten trackt vanaf één enkel web-based dashboard. Het biedt configureerbare health checks, realtime waarschuwingen, historische trendanalyse, Google PageSpeed Insights integratie en Docker container monitoring — allemaal zonder afhankelijk te zijn van een betaalde SaaS monitoringdienst.

Door Checkmate te implementeren op een dedicated VPS blijft je monitoringinfrastructuur onafhankelijk van de systemen die het monitort, en voorkomt het dat een enkele storing zowel je applicatie als je vermogen om deze te detecteren uitschakelt.