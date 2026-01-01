Implementeer Checkmate met één-klik installatie.
Open-source server monitoringsplatform voor het tracken van de uptime, prestaties en de gezondheid van de infrastructuur in real time.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Checkmate kunt bouwen
Checkmate is een open-source server monitoring applicatie die de uptime, prestaties en gezondheid van je servers en diensten trackt vanaf één enkel web-based dashboard. Het biedt configureerbare health checks, realtime waarschuwingen, historische trendanalyse, Google PageSpeed Insights integratie en Docker container monitoring — allemaal zonder afhankelijk te zijn van een betaalde SaaS monitoringdienst.
Door Checkmate te implementeren op een dedicated VPS blijft je monitoringinfrastructuur onafhankelijk van de systemen die het monitort, en voorkomt het dat een enkele storing zowel je applicatie als je vermogen om deze te detecteren uitschakelt.
Key features van Checkmate
Realtime Uptime Monitoring
Controleert continu uw servers en services, zodat u weet wanneer er iets uitvalt, en niet pas nadat gebruikers beginnen te klagen.
E-mail storingsmeldingen
Verstuurt directe meldingen wanneer services uitvallen en wanneer ze herstellen, waardoor uw team op de hoogte blijft zonder handmatige dashboardcontroles.
PageSpeed-integratie
Haalt Google PageSpeed Insights-statistieken op naast uptime-gegevens, zodat u zowel de beschikbaarheid als de gebruikersgerichte prestaties op één plek kunt volgen.
Docker Container Monitoring
Bewaakt gecontaineriseerde applicaties via Docker socket-toegang, wat tegelijkertijd inzicht geeft in de gezondheid op zowel host- als containerniveau.
Historische Trendanalyse
Slaat de uptime-geschiedenis in de loop van de tijd op, zodat u terugkerende storingen kunt identificeren, de naleving van SLA's kunt meten en investeringen in infrastructuur kunt rechtvaardigen.
Waarom zou je Checkmate op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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