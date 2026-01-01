Installeer Koillection met één klik installatie.
Zelf-gehoste collectiebeheerder om elk type fysieke of digitale collectie te organiseren en te catalogiseren.
Kies een VPS-abonnement voor Koillection
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Koillection kunt bouwen
Koillection is een zelf-gehoste applicatie voor collectiebeheer waarmee u alles kunt catalogiseren — boeken, vinylplaten, videogames, postzegels, ruilkaarten, of elke andere collectie die u beheert. In tegenstelling tot cloudgebaseerde catalogiseringsdiensten, draait Koillection volledig op uw eigen server, waardoor uw collectiegegevens privé blijven en onder uw volledige controle staan.
Gebouwd op Symfony met een schone, responsieve interface, ondersteunt Koillection aangepaste metadatavelden en webscrapers, zodat u items kunt verrijken met precies de informatie die belangrijk is voor uw collectietype. Een volledige REST API maakt integratie met externe tools mogelijk, en meertalige ondersteuning omvat standaard meer dan 11 talen.
Key features van Koillection
Elk verzamelingstype
Katalogiseer boeken, games, vinyl, postzegels of elk ander verzamelobject zonder gebonden te zijn aan vooraf gebouwde sjablonen.
Aangepaste metadatavelden
Definieer de exacte velden en datastructuur die bij uw collectie passen, in plaats van u aan te passen aan een generiek schema.
Ondersteuning voor webscrapers
Haal automatisch metadata op van externe websites om uw items te verrijken met covers, beschrijvingen en details.
REST API-toegang
Ontsluit uw collectiegegevens via een volledige REST API, waardoor integratie met aangepaste apps of automatiseringsworkflows mogelijk wordt.
Meertalige interface
Gebruik Koillection in uw eigen taal — 11+ talen worden ondersteund, met volledige dekking voor Engels en Frans.
Waarom zou je Koillection op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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