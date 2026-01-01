Koillection is een zelf-gehoste applicatie voor collectiebeheer waarmee u alles kunt catalogiseren — boeken, vinylplaten, videogames, postzegels, ruilkaarten, of elke andere collectie die u beheert. In tegenstelling tot cloudgebaseerde catalogiseringsdiensten, draait Koillection volledig op uw eigen server, waardoor uw collectiegegevens privé blijven en onder uw volledige controle staan.

Gebouwd op Symfony met een schone, responsieve interface, ondersteunt Koillection aangepaste metadatavelden en webscrapers, zodat u items kunt verrijken met precies de informatie die belangrijk is voor uw collectietype. Een volledige REST API maakt integratie met externe tools mogelijk, en meertalige ondersteuning omvat standaard meer dan 11 talen.