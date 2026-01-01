Implementeer Dograh met één-klik installatie.
Open-source no-code platform voor het bouwen en implementeren van AI-spraakagenten in enkele minuten, met ondersteuning voor meer dan 30 talen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dograh kunt bouwen
Dograh is een gratis, open-source no-code platform dat je in staat stelt om AI-gestuurde spraakagenten te bouwen en te implementeren zonder één regel code te schrijven. De drag-and-drop interface brengt je in minder dan tien minuten van concept naar een live, productieklare spraakagent, met ondersteuning voor meer dan 30 talen, real-time analyses en intelligente gespreksroutering die vanaf het begin zijn ingebouwd.
Door Dograh zelf te hosten op je VPS blijven alle gespreksgegevens, opnames en klantinteracties op je eigen infrastructuur, wat cruciaal is voor GDPR-conformiteit en sectoren met strenge eisen voor gegevenslocatie. De inbegrepen PostgreSQL, Redis en MinIO componenten leveren de opslag- en cachingprestaties die spraakinteracties met lage latentie vereisen.
Key features van Dograh
No-code agentbouwer
Drag-and-drop-werkstromen stellen niet-technische gebruikers in staat om volledige spraakgestuurde gespreksstromen te ontwerpen zonder code te schrijven.
30+ taalondersteuning
Native meertalige spraaksynthese en -herkenning maakt klantinteracties mogelijk in de taal die uw gebruikers verkiezen.
Intelligente oproeproutering
Complexe vragen worden automatisch doorgestuurd naar menselijke medewerkers, terwijl AI routinematige verzoeken efficiënt afhandelt.
Realtime analyses
Live dashboards tonen gespreksstatistieken, voltooiingspercentages en agentprestaties, zodat u continu kunt optimaliseren.
Privacy-first architectuur
Alle gespreksgegevens blijven op uw infrastructuur, waardoor het eenvoudig is om te voldoen aan de AVG en de nalevingsvereisten van de sector.
Waarom zou je Dograh op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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