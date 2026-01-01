Dograh is een gratis, open-source no-code platform dat je in staat stelt om AI-gestuurde spraakagenten te bouwen en te implementeren zonder één regel code te schrijven. De drag-and-drop interface brengt je in minder dan tien minuten van concept naar een live, productieklare spraakagent, met ondersteuning voor meer dan 30 talen, real-time analyses en intelligente gespreksroutering die vanaf het begin zijn ingebouwd.

Door Dograh zelf te hosten op je VPS blijven alle gespreksgegevens, opnames en klantinteracties op je eigen infrastructuur, wat cruciaal is voor GDPR-conformiteit en sectoren met strenge eisen voor gegevenslocatie. De inbegrepen PostgreSQL, Redis en MinIO componenten leveren de opslag- en cachingprestaties die spraakinteracties met lage latentie vereisen.